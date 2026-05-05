Nicole Canini incanta: la pattinatrice della Viserba Monte è prima ai regionali di Modena

Buona prova anche per Matilde Berti, categoria Allievi B, ottava in una gara di alto livello tecnico

Nuovo weekend di sfide sportive per le atlete della Polisportiva Viserba Monte di Rimini, impegnate nelle gare del campionato regionale a Modena. A mettersi in evidenza, tra le riminesi, è stata Nicole Canini, prima nella categoria Cadetti B grazie a una gara di alto livello, a una prestazione impeccabile con due programmi eseguiti con precisione ed eleganza. Buona prova anche per Matilde Berti, categoria Allievi B, ottava in una gara di alto livello tecnico. Nella categoria Jeunesse, Maya Macalli ha ottenuto il decimo posto, distinguendosi soprattutto nel programma libero della domenica, che le ha consentito di recuperare una posizione nella classifica finale. Le giovani atlete riminesi sono seguite dallo staff tecnico formato da Silvia e Chiara Mantovani (tecnico e preparatore atletico), Roberta e Daniela Fasanella. "Sono figure fondamentali nella preparazione e nella crescita delle atlete. Grazie alla loro competenza, dedizione e attenzione ai dettagli, ogni atleta è accompagnata in un percorso che va oltre il risultato sportivo, contribuendo anche alla formazione personale", i ringraziamenti della società in una nota.