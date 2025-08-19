Nicole Piomboni, da Viserba al tetto del mondo con l’Italia Under 21

La pallavolista di casa protagonista con la Nazionale Femminile in Indonesia

Un sogno d’oro quello vissuto dalla pallavolista riminese Nicole Piomboni, classe 2005 di Viserba, che in Indonesia ha conquistato con la Nazionale femminile Under 21 il titolo di campione del mondo. A Surabaya, in Indonesia, le azzurre di coach Nino Gagliardi hanno piegato il Giappone in una finale emozionante, vinta al tie-break per 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11).

La schiacciatrice riminese ha messo a segno 6 punti nella sfida decisiva. Con questo successo, l’Italia consolida un ciclo straordinario: nelle ultime quattro edizioni della rassegna iridata, due ori (2021 e 2025) e due argenti (2019 e 2023).

Per Nicole, cresciuta nel Viserba Volley e reduce da due stagioni a Talmassons, si tratta del coronamento di un percorso in costante crescita. Dopo l’argento europeo conquistato con l’Under 20 nel 2024, ora la giovane riminese è pronta a una nuova sfida: vestirà la maglia dell’Helvia Recina Volley Macerata, con cui debutterà in Serie A1.