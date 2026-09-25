Nidi, anche a Santarcangelo raggiunto l'obiettivo della copertura al 45%

Da ottobre saranno accolti altri bambini grazie al bando integrativo: l'annuncio del sindaco

A partire dal mese di ottobre altri sei bambini saranno accolti nei nidi d’infanzia comunali di Santarcangelo: si è infatti appena conclusa la procedura del bando integrativo per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2026/2027, riservato ai nati dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2026. Nel dettaglio, tre bambini usufruiranno di tre posti vacanti già disponibili e altrettanti potranno entrare grazie a un ulteriore ampliamento di disponibilità messo a punto dall’Amministrazione comunale. In totale, dunque, i bambini e le bambine che frequenteranno i nidi d’infanzia comunali o convenzionati passeranno da 128 a 131. La graduatoria resterà attiva fino al 31 dicembre: in caso di ritiri potranno quindi essere accolti altri bambini. “Questo ultimo ampliamento di posti nei nidi comunali è il risultato di una serie di politiche che abbiamo messo in campo dall’inizio del mandato amministrativo – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – da un lato raccogliendo il testimone dei lavori di riqualificazione al nido Mongolfiera, dall’altro con un consistente investimento per il potenziamento dei servizi che in due anni educativi ci hanno consentito di aumentare di 20 posti la capacità di accoglienza delle strutture comunali. Si tratta di uno sforzo importante per il bilancio comunale: basti pensare che solo il servizio delle educatrici comporta una spesa triennale di oltre 2,5 milioni di euro”. “Nell’anno educativo 2026/2027 la copertura del servizio pubblico dedicato alla prima infanzia a Santarcangelo raggiunge quota 47,5% - prosegue il sindaco Sacchetti – percentuale che aumenta ancora se si aggiunge la disponibilità nel nido privato Pian dei Giullari e che è ben oltre il traguardo del 45% che l’Unione europea si è prefissata per il 2030 nonché ampiamente superiore alla media italiana che si ferma a una copertura del 31%”.