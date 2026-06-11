Nidi comunali, Santarcangelo aumenta l’offerta: accolte quasi tutte le domande

Grazie a nuova sezione al nido Mongolfiera e a un investimento di 125mila euro, il Comune punta a soddisfare integralmente le richieste delle famiglie

Sono 114 i bambini e le bambine dai 9 ai 33 mesi che saranno accolti nei due nidi d’infanzia comunali di Santarcangelo nell’anno educativo 2026/27, a cui si aggiungono 14 posti convenzionati nel nido “Pian dei Giullari”, per un totale di 128 bambini accolti.

“Su 86 richieste di bambini e bambine residenti – dichiara l’assessore alle Istituzioni scolastiche Luca Paganelli – al momento siamo riusciti ad accoglierne 81, ma grazie ad alcuni aggiustamenti che metteremo a punto nelle prossime settimane siamo abbastanza sicuri di poter dare una risposta a tutte le richieste pervenute da parte delle famiglie di Santarcangelo”.

“Questo risultato è il frutto della creazione della sezione aggiuntiva presso il nido d’infanzia Mongolfiera – prosegue l’assessore Paganelli – resa possibile dall’intervento di riqualificazione finanziato dal Pnrr e dall’aumento delle risorse stanziate per il servizio da parte dell’Amministrazione comunale, per un investimento di 100mila euro per la sezione aggiuntiva. Con un ulteriore stanziamento di 25mila euro deciso recentemente dalla Giunta abbiamo aumentato il numero di educatrici per poter accogliere tutte le richieste di tempo pieno. Particolarmente utili per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori, tengo a sottolineare il fatto che quello dei nidi comunali di Santarcangelo è il tempo pieno più ampio di tutte le strutture del territorio limitrofo. Dal prossimo anno educativo, infine, il servizio di pre scuola sarà attivo e gratuito per tutti a partire dalle 7,45”.

Le famiglie dei bambini e delle bambine in graduatoria dovranno confermare l’iscrizione entro il 22 giugno: a quel punto l’ufficio scuola provvederà a sostituire le eventuali rinunce per poi procedere con le ultime assegnazione dei circa cinque posti in convenzione al Pian dei Giullari e non ancora assegnati.