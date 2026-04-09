Niente variante Statale 16, Vicario (Forza Italia): "Sarebbe stata devastante per l'ambiente"

"Finalmente messa la parola fine a una porcheria", evidenzia

Walter Vicario, Commissario di Forza Italia Santarcangelo e membro del direttivo Provinciale con delega all'organizzazione del partito, esprime soddisfazione per lo stop al progetto della variante alla Statale 16, criticando fortemente il Pd, che invece si era speso per la realizzazione dell'opera. "Una variante distruttiva del territorio", esordisce, ricordando anni di battaglie nate dal 2022. "Finalmente è stata messa la parola fine a una porcheria, che rischiava seriamente di compromettere in modo irreversibile la salute del territorio agricola, da Igea Marina a Cattolica", attacca, entrando poi nel dettaglio: "Sarebbe stata compromessa la parte di territorio a nord, ovvero il primo stralcio da Igea Marina a Santa Giustina, con decine di Aziende agricole che sarebbero state costrette a chiudere, senza contare ovviamente inquinamento dei terreni, della sorgente d'acqua della conoide del Fiume Marecchia presente nel sottosuolo interessato, degli inquinamenti acustici e atmosferici, per farla breve più che una variante sarebbe stata solo una devastazione del territorio in nome di un rinnovamento della viabilità che tradotto sarebbe solo stata speculazione".