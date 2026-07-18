"No al circo con gli animali": le foto della protesta a Miramare

Il coordinamento ribadisce: "Comune di Rimini può intervenire modificando il proprio regolamento"

Ieri sera (venerdì 17 luglio) decine di cittadini e cittadine hanno partecipato al presidio davanti al circo Orfei a Miramare, iniziativa organizzata dal coordinamento "No circo con animali". Dal nome è chiara la battaglia d'opinione portata avanti anche con azioni come quella di ieri sera: nell'attesa del 31 dicembre 2026, data in cui entrerà in vigore la nuova legge per sopprimere gradualmente gli spettacoli circensi con animali, è ancora vigente la vecchia legge 337 del 18 marzo, che riconosce invece la funzione sociale dei circhi. Ma per il coordinamento i Comuni possono già dotarsi "di regolamenti più stringenti". Da qui la proposta della Lav, che ha formulato una bozza di regolamento, con i propri esperti, da sottoporre al vaglio dell'amministrazione comunale. L'assessora Mattei, in consiglio comunale, ha ribadito però l'impossibilità del Comune di intervenire con propria legislazione. "L'assessora ha risposto che adottare quel regolamento non porterebbe ad alcun cambiamento sostanziale ed esporrebbe il Comune a ricorsi certi e sanzioni a carico dell’amministrazione. Questo è falso", evidenzia il coordinamento in una nota, ribadendo la richiesta "di rivedere il regolamento comunale sulla base di quello redatto dalla Lav, affinché prevalga la città della cura e non dello sfruttamento".

"Continueremo a mobilitarci e a sostenere le esperienze di circo contemporaneo che non sfruttano gli animali, per questo invitiamo a partecipare all’evento, Madiba in Circo, cabaret di circo acrobatico con Fabrec de circ, che si svolgerà mercoledì 22 luglio alle ore 21 a Casa Madiba", chiosa il coordinamento.