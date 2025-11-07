"No al suicidio assistito": le Sentinelle in Piedi organizzano veglia in piazza Cavour a Rimini

I partecipanti si disporranno in piedi, in ordine, leggendo un libro, senza slogan né manifesti

Si terrà sabato 8 novembre alle ore 17.00, in Piazza Cavour, la veglia pubblica organizzata dalle Sentinelle in Piedi, movimento di cittadini che, si legge in una nota, "intende testimoniare in silenzio il proprio no al suicidio assistito e ribadire il valore della vita in ogni sua fase". L’iniziativa, che si svolgerà contemporaneamente in diverse città italiane prevede una veglia silenziosa: i partecipanti si disporranno in piedi, in ordine, leggendo un libro, senza slogan né manifesti. L’evento si concluderà con un breve intervento del portavoce. Le Sentinelle in Piedi dichiarano di voler ricordare che “la sofferenza possa e debba essere accompagnata” e che “la risposta alla fragilità non sia la morte, ma la prossimità, la cura, la presenza”. Il movimento sottolinea inoltre che, a loro giudizio, “non esista alcun vuoto normativo” in materia di fine vita, e che occorra “resistere alle pressioni indebite della Corte Costituzionale”.