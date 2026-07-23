Noemi a Riccione, il concerto slitta al 28 agosto in piazzale Roma

La data del “Live Noemi 2026” è stata riprogrammata dopo l’incidente che ha coinvolto la cantante a San Salvo Marina

È stata ufficializzata la nuova data per l’attesissimo concerto di Noemi a Riccione, inserito all’interno del cartellone di “Riccione Music City”. La tappa del “Live Noemi 2026”, inizialmente prevista per sabato 8 agosto, si terrà venerdì 28 agosto 2026 in piazzale Roma, alle ore 21:00.

Lo slittamento della data si è reso necessario a seguito dell’incidente che ha visto protagonista la cantautrice lo scorso 19 luglio durante l’esibizione dal vivo a San Salvo Marina (Ch) e che ha costretto l’artista a un periodo di riposo di quattro settimane prescritto dai medici, determinando la riprogrammazione di parte del tour a partire dal 16 agosto.

“Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene e non vedo l’ora di tornare sul palco”, ha dichiarato Noemi sui suoi canali ufficiali per rassicurare il pubblico e confermare la ripartenza della stagione live.

Il pubblico di Riccione è dunque pronto ad accogliere una delle voci più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano, capace di spaziare con grande naturalezza tra pop, soul, R’n’B e blues. In piazzale Roma andrà in scena uno spettacolo intimo e potente, ideato per esaltare l’inconfondibile timbro vocale dell’artista e la sua travolgente energia interpretativa. Un’occasione speciale per condividere l’emozione della musica dal vivo ripercorrendo la lunga serie di successi e hit che hanno segnato la sua carriera.



