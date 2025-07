Non avrai mai visto niente del genere | Il museo di Maranello e le curiosità che pochi conoscono

Scopri il Museo Ferrari di Maranello: un viaggio tra auto leggendarie, trofei e innovazioni che raccontano l'eccellenza italiana.

Nel cuore dell'Emilia-Romagna, precisamente a Maranello, sorge un luogo dove la passione per i motori si trasforma in leggenda: il Museo Ferrari. Inaugurato nel 1990, questo museo non è solo una celebrazione delle vetture del Cavallino Rampante, ma un'immersione totale nella storia, nelle vittorie e nelle innovazioni che hanno reso la Ferrari un'icona mondiale.

Le icone dell'automobilismo

Il Museo ospita una collezione straordinaria di modelli che hanno segnato epoche: dalla 125 S, prima vettura a portare il nome Ferrari, alle leggendarie 250 GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari. Queste auto non sono solo esempi di ingegneria avanzata, ma raccontano storie di corse, di innovazioni e di successi che hanno plasmato l'identità del marchio.

La Sala delle Vittorie e le mostre tematiche

Uno degli spazi più emozionanti è la Sala delle Vittorie, dove sono esposte le monoposto che hanno trionfato in Formula 1, accompagnate da trofei, caschi e memorabilia dei piloti che hanno fatto la storia . Il museo propone anche mostre temporanee, come "Supercars", dedicata alle vetture più esclusive e tecnologicamente avanzate, e "Ferrari at 24 Heures du Mans", che celebra le vittorie nella celebre gara di endurance.

Morio/Wikipedia Interni del museo

Esperienze interattive e tour esclusivi

Per vivere appieno l'emozione Ferrari, i visitatori possono cimentarsi con simulatori di guida che replicano l'esperienza di pilotare una monoposto su circuiti leggendari. Inoltre, è possibile partecipare a tour guidati della Pista di Fiorano e della Cittadella Ferrari, scoprendo i luoghi dove nascono e vengono testate le vetture.

Curiosità

Sapevi che il celebre logo del Cavallino Rampante ha origini legate alla Prima Guerra Mondiale? Era l'emblema personale del pilota Francesco Baracca, e fu la madre di quest'ultimo a suggerire ad Enzo Ferrari di adottarlo come simbolo per portargli fortuna