Non paga l'hamburger e aggredisce il titolare: dopo 2 anni, le scuse e il risarcimento

La denuncia è stata ritirata. I fatti avvenuti alla paninoteca "Pane, vino e baghino" di Rimini.

Gioacchino Meli, titolare della paninoteca "Pane, vino e Baghino" a Rimini, ha ritirato la denuncia verso una donna, rea di aver aggredito l'esercente al termine di una cena consumata dalla stessa, assieme ad altre due donne, senza saldare il conto. I fatti risalgono al maggio 2024. Le tre clienti, due cinquantenni e una ventenne, avevano consumato 6 hamburger, senza pagare. Poi una di loro, sotto l'effetto di alcool, aveva aggredito Meli, graffiandolo in volto, iniziando poi a lanciare tavole e sedie, sotto gli occhi increduli degli altri avventori. Alla fine erano intervenuti i Carabinieri e il personale del 118. La donna ha presentato scuse formali e offerto un risarcimento, accettato dal ristoratore. In più pagherà il conto di quella sera: 42 euro e 80 centesimi. Meli commenta così: "In accordo con i legali della donna mi è stato offerto un risarcimento e ho accettato, per me la vicenda finisce qui. Una brutta pagina, inizialmente sono rimasto molto scosso dall'accaduto. Ora la prendo col sorriso e dico che può succedere a chi fa il nostro lavoro. Ma ho preteso che oltre al risarcimento per l'aggressione mi fossero rimborsati anche i famosi 42 euro e 80 centesimi. Un gesto simbolico naturalmente, per riaffermare un principio sacrosanto: chi mangia, paga. Sempre".