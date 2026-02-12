"Non siete soli": i Carabinieri parlano ai giovani di bullismo e dipendenze

I militari dell'Arma tornano nelle classi del riminese

I Carabinieri della Compagnia di Rimini proseguono senza sosta il loro impegno nella diffusione della cultura della legalità tra i più giovani. In questi giorni i militari sono tornati tra i banchi di scuola, portando la loro esperienza direttamente nelle aule per un confronto aperto e costruttivo con studenti e studentesse delle scuole medie e superiori del territorio.

Durante gli incontri, il personale dell’Arma ha instaurato con i ragazzi un dialogo “senza filtri” su temi di grande attualità e rilevanza sociale. Particolare attenzione è stata dedicata al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi e monitorati con estrema attenzione, capaci di incidere profondamente sul benessere psicologico e sulle relazioni tra pari. Spazio anche ai rischi legati all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti, spesso sottovalutati ma potenzialmente devastanti.

L’iniziativa non si limita a un semplice momento informativo: l’obiettivo è stimolare nei giovani una riflessione consapevole sui valori del rispetto delle regole, della responsabilità individuale e della convivenza civile. La presenza dei Carabinieri nelle scuole rappresenta infatti un’occasione educativa preziosa, utile a rafforzare il senso di fiducia nelle istituzioni e a far percepire l’Arma non solo come presidio di sicurezza, ma anche come punto di riferimento umano e sociale.

Attraverso il confronto e l’ascolto, i militari ribadiscono la loro vicinanza al mondo giovanile, sottolineando l’importanza di chiedere aiuto, di non sentirsi soli di fronte alle difficoltà e di compiere scelte consapevoli per il proprio futuro.

L’impegno dell’Arma nella formazione delle nuove generazioni conferma il valore di queste iniziative, fondamentali per costruire una comunità più responsabile, solidale e fondata sui principi della legalità.