Non solo multe, ma anche ascolto e aiuto ai cittadini: Cattolica celebra la Polizia Locale

In occasione del patrono della Polizia Locale, San Sebastiano

Cattolica ha celebrato ieri mattina (24 gennaio) la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, con un momento di condivisione al Comando in piazza Roosevelt. Gli agenti della Regina sono 26, tra uomini e donne, più 3 ausiliari e il Comandante Alberto Gasparotto.

“La polizia locale è il corpo maggiormente a contatto con cittadini e cittadine – ha commentato l’assessora Claudia Gabellini in apertura della celebrazione – I nostri agenti svolgono ogni giorno un grande lavoro con impegno e passione, che richiede ascolto e dialogo al servizio dei cittadini e per le esigenze della comunità. Nel nostro comando c’è un vero lavoro di squadra tra agenti della polizia locale ma anche in sinergia con le altre forze dell’ordine, con i carabinieri, la finanza e le associazioni come la Croce Rossa e la Protezione civile. È questa collaborazione che ci permette di lavorare in un’ottica di sicurezza integrata sia sul fronte della repressione che della prevenzione. Grazie alla nostra polizia locale per l’importante servizio che svolge per la città e il territorio”.

“Uno degli articoli chiave che regolano il nostro lavoro è quello che contempla la bonaria composizione di dissidi tra privati – ha detto il Comandante Gasparotto – I cittadini ci chiedono di intervenire e il nostro compito è proprio quello di arrivare a una soluzione che componga nel modo più pacifico interessi contrapposti. Tutto questo è frutto di un lavoro di ascolto e l’ascolto è il primo nostro dovere. Mi preme inoltre evidenziare come all’interno del nostro comando ci sia un’effettiva parità di genere”.

Presenti alla celebrazione anche il Comandante della tenenza dei carabinieri di Cattolica Andrea Lezzi, il comandante della Finanza Massimo Coacci, la Capitaneria di Porto con il sottocapo Davide D’Anna e il com. 1 classe Marianna Fusiello, la Croce rossa Gabriella Zangheri, Antonello Cicero e Ornella Malerba e la Protezione civile con Federico Leardini e Federico Magi. Don Andrea Scognamiglio, parroco di San Pio V, dopo la benedizione, ha ricordato la figura di San Sebastiano e l'importanza di mettersi al servizio per il prossimo.