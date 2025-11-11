Non solo piadina, alla Fiera di San Martino spopolano i passatelli fritti

Preparati dall'Azdora televisiva Frida Vasini allo stand del Boomerang

Alla Fiera di San Martino di Santarcangelo, quest’anno non si è parlato solo di bomboloni e salsiccia e cipolla: anche i passatelli fritti di Frida Vasini, allo stand del Boomerang, hanno letteralmente conquistato il pubblico. Dietro al successo, l’energia contagiosa di Frida Vasini, la food creator romagnola con più 10 mila follower. Il pubblico di San Martino ha risposto con entusiasmo, trasformando lo stand del Boomerang in una tappa obbligata del percorso gastronomico della fiera: oltre 500 uova utilizzate, centinaia di coni serviti e una fila costante di curiosi, buongustai e fan dell’Azdòra.