Non solo Rimini-Novafeltria: in Eccellenza Santarcangelo a Imola, Pietracuta ospita San Marino

La Savignanese sarà impegnata in casa del Castenaso

Nella giornata dell'esordio casalingo del Rimini, che al Neri ospita il Novafeltria, il girone B di Eccellenza presenta altre due gare particolarmente interessanti per le squadre del nostro territorio. Lo Young Santarcangelo, davvero "young" - domenica scorsa in campo due 2006, tre 2007 e tre 2008, per un'età media di 20 anni - trova subito un altro avversario ostico, dopo il Medicina Fossatone: oggi, alle 20, i gialloblù sfidano l'Imolese, la più accreditata rivale del Rimini, reduce dal sonoro 6-0 rifilato al San Marino. E proprio i Titani oggi saranno impegnati al Bindi di Pietracuta contro la squadra locale, alla ricerca della prima vittoria, dopo il pari strappato in extremis sul campo dell'Osteria Grande. Per la Savignanese, invece, impegno in casa del Castenaso, sconfitto 3-1 dal Novafeltria nella prima di campionato. I gialloblù di Prati hanno invece esordito con un convincente 2-0 a spese della Comacchiese.

Veniamo ora alle altre gare. Confronto interessante tra la Fratta Terme e la Sammaurese, entrambe a secco di punti. Il Medicina Fossatone, corsaro a Santarcangelo, cerca il bis con il Russi. La matricola Valsanterno fa visita alla Comacchiese, mentre il Futball Cava Ronco Forlì testerà l'Osteria Grande da trasferta. Infine il Massa Lombarda ospita il Sanpaimola.

QUI PIETRACUTA Rivi a rischio per la gara di oggi. Il giocatore ha accusato un problema fisico. Per Fregnani è vera emergenza: Tiraferri e Medici sono recuperabili al massimo per la panchina, Guidi e Proverbio sono out, Mani squalificato. Indisponibili anche i giovani Angelini, Cesarini e Pacini. In attacco spazio a Gessaroli. Fregnani schiererà il 4-2-3-1: Pollini; Faeti, Celli, Bellucci, Marinucci; Fabbri, Zanni; Galassi, Sensoli, Sapori; Gessaroli.

QUI SANTARCANGELO I clementini a Imola senza il centrale ex San Marino Seye e senza il terzino destro Andrea Casadei, domenica subentrato a Brolli. Giorgini confermato playmaker, Satalino e Drudi spingono per una maglia da titolare in attacco. Mastronicola schiererà il 4-3-3: Golinucci; Brolli, Jaupi, Zaghini, Domeniconi; Meloni, Giorgini, Lepri; Drudi, Da Rugna, Fuchi.

QUI SAN MARINO Passaniti recuperato: sarà lui a difendere i pali dei Titani nella difficile trasferta di Pietracuta. Sulla trequarti possibile l'inserimento di Memoli, a centrocampo l'esordio del portoghese Nuno Pina. Lasagni schiererà il 3-4-2-1: Passaniti; Bracelli, Curbat, Mechetti; Buceac, Nuno Pina, Macchitella, Cuomo; Memoli, Cestra; Coroama.