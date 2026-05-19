Notte dei Musei, anche il Museo di Verucchio partecipa con una "caccia al tesoro"
Alla Rocca Malatestiana un altro appuntamento significativo
Sabato 23 maggio, in occasione della Notte dei Musei, Verucchio si animerà con una serata speciale dedicata alla scoperta, alla creatività e alla cultura, attraverso due appuntamenti suggestivi pensati per coinvolgere grandi e piccoli nelle atmosfere uniche del Museo Archeologico di Verucchio e della Rocca Malatestiana di Verucchio.
Alle ore 21 il Museo Archeologico ospiterà “La Notte dei Musei”, una coinvolgente caccia al tesoro notturna a lume di candela dedicata a bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni: tra antichi reperti, enigmi da risolvere e misteri nascosti nelle sale del museo, i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva tra gioco, avventura e scoperta. La serata proseguirà poi con un’attività creativa ispirata agli antichi reperti archeologici.
Mentre i più piccoli saranno impegnati nelle attività del museo, gli adulti potranno vivere un’esperienza altrettanto suggestiva alla Rocca Malatestiana, che alle ore 21.30 farà da cornice a “(H)Armonies – Concerto in Rocca”, spettacolo di musica flautistica a cura di Monica Moroni, ideato a partire da un racconto originale e arricchito da reel sonori con voce narrante. Un’esperienza immersiva tra musica, parole ed emozioni inserita all’interno della rassegna letteraria Terre Vicine e Lontane.