Notte di San Martino elettronica: all'Odeon Club arriva dj Ricky Montanari

Il programma di venerdì 8 novembre

L’Odeon Club di Santarcangelo celebra la notte di San Martino con Sintonica, l’evento elettronico in programma venerdì 8 novembre.

Ospite speciale della serata sarà Ricky Montanari, leggenda della Riviera e punto di riferimento assoluto della scena house & techno italiana. Pioniere dell’era Echoes, protagonista in consolle nei club europei e tra i nomi più attesi dell’ultimo Memorabilia al Cocoricò, Montanari porterà all’Odeon la sua inconfondibile energia e il suo sound iconico.

La line-up sarà completata dal direttore artistico Matteo Pignataro, insieme a DOM/NO e Francis P, per un viaggio sonoro tra groove, techno e autentiche vibrazioni da club culture.

Apertura porte alle ore 23:59.