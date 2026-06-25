Notte Gialla 2026, a Perticara torna la passeggiata notturna sulle orme dei minatori

Sabato 4 luglio la nona edizione dell'evento tra storia, natura e tradizioni con escursione guidata e conviviale finale

L’Associazione di Volontariato “Minatori di Miniera O.d.V.” prosegue con crescente successo il proprio impegno nella valorizzazione della storia mineraria di Perticara e annuncia la nona edizione della “Notte Gialla”, in programma sabato 4 luglio. L’iniziativa propone una suggestiva passeggiata guidata in notturna alla luce delle lampade ad acetilene, gli strumenti che per decenni hanno accompagnato il lavoro dei minatori nella storica miniera di zolfo di Perticara. Un’esperienza unica che consentirà ai partecipanti di ripercorrere i sentieri carichi di memoria e tradizione, immergendosi nell’atmosfera di un passato che ha segnato profondamente il territorio. Durante il percorso sarà inoltre possibile ammirare il tramonto sugli Appennini, in uno scenario naturale di grande fascino che renderà ancora più coinvolgente l’escursione. Il ritrovo è fissato presso lo “Spaccio della Miniera”, da dove alle ore 17 prenderà il via il percorso di poco superiore ai 13 chilometri. Lungo il tragitto sono previste brevi soste nei luoghi di maggiore interesse storico e paesaggistico, accompagnate dai racconti e dalle testimonianze legate alla vita dei minatori. Il rientro è previsto intorno alle ore 21, quando i partecipanti potranno prendere parte alla tradizionale “Conviviale del Minatore”, con degustazione dei prodotti dello Spaccio della Miniera al costo di 25 euro.

La partecipazione alla sola escursione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 2 luglio.

Per informazioni e prenotazioni, anche tramite WhatsApp, è possibile contattare Ido Rinaldi al numero 331 9130789 oppure Luisella al numero 339 7784852. L’evento rappresenta un’importante occasione per riscoprire la storia della miniera di Perticara, condividere un’esperienza all’aria aperta e rendere omaggio alla memoria di una comunità che ha costruito la propria identità attorno al lavoro in miniera.