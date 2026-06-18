Notte Rosa a Riccione: stretta sulla sicurezza, vetro vietato e controlli ai varchi di piazzale Roma

Il Comune adotta un’ordinanza straordinaria tra divieti di vetro, controlli agli accessi e deroga per la musica fino alle 2:30

In vista dell’edizione 2026 della Notte Rosa, in programma questo weekend, il Comune di Riccione ha adottato alcune misure straordinarie per garantire sicurezza urbana e rispetto dell’ambiente durante l’intero fine settimana. Due le disposizioni principali dell'ordinanza della sindaca Angelini: il divieto di utilizzo di contenitori in vetro nelle ore serali e la proroga degli orari di intrattenimento musicale, in base a quanto deciso per i Comuni della Riviera nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Così, "per prevenire comportamenti pericolosi e tutelare l’incolumità pubblica", da venerdì 19 a domenica 21 giugno, sarà anticipato alle ore 20 il divieto già previsto dal Regolamento di Polizia Urbana di vendere, somministrare o cedere per asporto bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, anche tramite distributori automatici. Il divieto sarà in vigore ogni sera dalle ore 20 fino alle 7 del mattino seguente. Nello stesso orario, sarà vietato anche detenere, consumare o abbandonare in luoghi pubblici qualunque bevanda contenuta in vetro.

Resta invece consentito, per le attività regolarmente autorizzate, servire bevande in vetro all’interno dei propri locali, purché non vengano portate all’esterno e i gestori si facciano carico del recupero dei contenitori vuoti.

Una particolare attenzione sarà riservata al concerto di piazzale Roma: all'area si potrà accedere esclusivamente attraverso appositi varchi presidiati, dove verranno controllate borse e zaini, e all'interno dei quali l'introduzione di contenitori in vetro sarà tassativamente proibita.

Sempre sul fronte della sicurezza, la sSindaca coglie l'occasione per ricordare "l’obbligo già esistente in via continuativa di illuminare la spiaggia. Tale misura è prescritta dall'articolo 44 dell'ordinanza balneare comunale ed è rivolta specificamente ai bagnini e ai bar/ristoranti di spiaggia. Su formale sollecitazione dell’Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, la prima cittadina invita caldamente al pieno rispetto di questo adempimento, considerato prioritario per garantire una corretta vigilanza del litorale e prevenire criticità durante le ore notturne".

Per favorire invece un’atmosfera festosa e accogliere al meglio i tanti partecipanti alla Notte Rosa, è stata concessa una deroga agli orari per l’intrattenimento musicale. Nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 giugno, le attività musicali collegate a pubblici esercizi, stabilimenti balneari e chiringuiti potranno proseguire fino alle ore 2:30 di notte, così come previsto in occasione di particolari eventi dal Regolamento per le attività rumorose a carattere temporaneo.

La sindaca ha inoltre richiesto ai responsabili dei cantieri pubblici di garantire l’ordine e la messa in sicurezza delle aree di lavoro, evitando che materiali o attrezzature possano costituire pericoli, soprattutto nei pressi delle zone più frequentate durante gli eventi. In caso di violazioni alla ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa di 400 euro.

