Notte Rosa, a Rimini prenotazioni oltre l’80% e weekend verso il tutto esaurito

L'anteprima del 18 giugno, poi il weekend entra nel vivo con un ricco programma di eventi

A un giorno dall’avvio della Notte Rosa, Rimini si prepara a entrare nel cuore della stagione estiva con un calendario diffuso di appuntamenti che abbraccia musica, spettacolo, cultura, benessere e intrattenimento lungo tutta la città. La Notte Rosa segna il passaggio alla stagione vera e propria anche sul fronte turistico: tutta la settimana a partire dal 19 giugno viaggia su alte percentuali di riempimento alberghiero, con una punta nel weekend rosa che si prevede avvicinarsi al tutto esaurito.

Il programma della Notte Rosa di Rimini

Il lungo fine settimana si apre già giovedì 18 giugno con l’anteprima in piazza Cavour, dove “Tutti in Pista” trasformerà il cuore del centro storico in una grande balera sotto le stelle. Una serata dedicata alla tradizione romagnola, al liscio, ai balli di gruppo e alla disco anni Settanta e Ottanta, con musica dal vivo, scuole di ballo e dj set: un omaggio alla convivialità e al piacere di stare insieme.

Il grande richiamo musicale sarà in piazzale Fellini, dove il 19 e 20 giugno Rimini ospita l’RDS Summer Festival 2026. Venerdì spazio all’RDS Party, con una serata dance che vedrà protagonisti Marvin, Prezioso, Erika, Dj Ross, MagicBox, Eiffel 65 e un grande ospite a sorpresa.

Sabato il palco accoglierà alcuni dei nomi più seguiti della musica italiana, tra cui Achille Lauro, The Kolors, Francesco Renga, Malika Ayane, Frah Quintale, Sangiovanni, Clara e Serena Brancale, insieme a nuovi talenti del panorama contemporaneo. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione.

Sempre venerdì 19 giugno, la spiaggia di Rimini sud, dal Bagno 50 al 63, ospiterà “Un mare di rosa”, una grande festa con i piedi nella sabbia tra musica, spettacoli, circo contemporaneo, artisti del fuoco, ballo e valorizzazione dei sapori del territorio. L’edizione 2026 celebra anche i dieci anni di “Un Mare di Vino”, con cantine dei Colli Riminesi, prodotti locali e la mostra “Un Mare di Terra”, dedicata alle storie dei vini e dei produttori.

Tra le novità più attese c’è anche il WBD Celebration Tour 2026, in programma dal 19 al 21 giugno in piazzale Boscovich. Il villaggio porterà a Rimini i mondi più amati di Warner Bros. Discovery, con aree esperienziali dedicate a DC, Space Jam, Batman, Scooby-Doo, House of the Dragon e Il Signore degli Anelli, insieme ad attività, musica dal vivo e intrattenimento per famiglie e fan di tutte le età.

Sabato 20 giugno sarà la giornata del grande abbraccio sul lungomare. All’alba, alle ore 5, la spiaggia di Rimini Terme a Miramare accoglierà il concerto di Petra Magoni e Arké String Quartet in “Subversion”, un’esperienza suggestiva tra voce, archi, elettronica, luci e immagini, con riletture da Pink Floyd a David Bowie, da De André a Battiato.

In serata, dalle 21 alle 24, il lungomare da Torre Pedrera a Rivabella e da Bellariva a Miramare si animerà con “Incanto Rosa”, un percorso diffuso di magia, musica, artisti di strada, trampolieri, illusionisti, acrobati e dj set a cura dei Comitati Turistici.

La festa continuerà anche dopo il weekend con la Liscio Street Parade, dal 21 al 23 giugno al Belvedere di piazzale Kennedy: tre giornate dedicate al ballo romagnolo, tra orchestre dal vivo, scuole di ballo, folklore, dj set e contaminazioni contemporanee, con protagonisti tra gli altri l’Orchestra Santa Balera, Roberta Cappelletti, La Storia di Romagna e Luca Bergamini.

Il programma coinvolge inoltre tutti i quartieri e le località balneari, da Torre Pedrera a Miramare, con feste, mercatini, spettacoli per bambini, cabaret, musica dal vivo, fuochi d’artificio, beach party e appuntamenti dedicati alle famiglie. A Viserba spazio alla finale del festival nazionale del cabaret Comicum, a Miramare tre giornate di festa sul lungomare Spadazzi con artigianato, musica, spettacoli e fuochi d’artificio, mentre Rivazzurra ospiterà anche il Festival Internazionale del Folklore con scuole di danza da diversi Paesi.

Non mancano sport, benessere e cultura: venerdì 19 torna la Pink Race, corsa e camminata non competitiva nel cuore della città; sabato 20 e domenica 21 Rimini celebra la Giornata Internazionale dello Yoga con pratiche gratuite diffuse tra Rimini Terme, piazzale Kennedy, Piazza sull’Acqua ed ex Cinema Astoria. In programma anche visite guidate alla scoperta del Barocco riminese e del Teatro Amintore Galli.

Anche i parchi divertimento partecipano alla Notte Rosa: Italia in Miniatura tingerà di rosa la sua spiaggia e le sue scenografie, mentre Fiabilandia proporrà tre giornate dedicate al K-pop.