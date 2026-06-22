Notte Rosa e sicurezza sulle strade: in dieci alla guida dopo aver bevuto oltre i limiti di legge

Quattro invece quelli sorpresi alla guida dopo aver assunto droga

Nel weekend della Notte Rosa, parallelamente alle attività svolte per contrastare furti e fenomeni di degrado, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno presidiato le strade, per verificare l'idoneità alla guida delle persone e quindi il rispetto dei limiti previsti dalla legge per l'uso di alcol. Sono stati 10 i conducenti positivi all'etilometro, con un automobilista che ha registrato 1,63 g/l, 4 quelli invece sorpresi a guidare dopo aver assunto stupefacenti (cocaina e Thc). Un quinto conducente è stato invece denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti psicofisici. Un 51enne, fermato alla guida della propria vettura, aveva con sé 12 grammi di cocaina ed è stato destinatario di denuncia per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio. Denunciato anche un 24enne che, fermato a un posto di blocco a Riccione, ha fornito generalità false, dicendo di non avere con sé i documenti, che invece custodiva nel cruscotto.