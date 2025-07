Notte Rosa, il giorno dopo. Confcommercio applaude le forze dell'ordine

Zanzini: "Ma servono più uomini e mezzi"

“Al termine di questo lungo weekend dedicato alla Notte Rosa che ha premiato la nostra Riviera con tante presenze turistiche, dobbiamo fare i complimenti alle forze dell’ordine per i tanti servizi resi al nostro territorio – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini - anche in condizione non ottimali. Gli organici sono scarsi, di rinforzi estivi si parla da mesi ma non sono ancora arrivati e, stando alle notizie e alle dichiarazioni sulla stampa, quest’anno ne arriveranno pochi e tardi. Dopo un confronto con il Prefetto di Rimini, a giorni incontreremo anche il Questore. A lei esprimeremo le nostre preoccupazioni, che sono quelle legate alle numerose segnalazioni che ci arrivano dalle imprese associate che ogni giorno e ogni sera hanno luci accese sulle nostre strade. Come Confcommercio, continuiamo a chiedere a gran voce di porre grande attenzione alla sicurezza reale e percepita, e di supportare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in servizio sul nostro territorio per garantirne sicurezza e decoro, che dimostrano ogni giorno un grande impegno.

Ne sono conferma le operazioni di questi giorni sui più svariati fronti. Voglio iniziare con un plauso alla Guardia di Finanza di Rimini che ha smantellato un vero e proprio covo della contraffazione nel centro storico di Rimini, ponendo sotto sequestro centinaia di migliaia di prodotti contraffatti e non a norma, dall’abbigliamento alla bigiotteria, fino ai giocattoli destinati ai bambini. Un’operazione importante, che fa seguito a quelle dei mesi scorsi e che imprime un duro colpo a questo mercato illecito e illegale portato avanti da persone che per fare soldi non si curano dei pericoli legati all’immissione sul mercato di prodotti privi di ogni certificazione, provocando nel contempo un danno grave alle imprese sane vittime di questa concorrenza sleale sul mercato.

Sequestri che fanno il paio con quello di pochi giorni fa da parte della Polizia Locale di Rimini ad un commerciante che deteneva per la vendita centinaia di armi bianche senza licenza, con tutti i pericoli annessi che non serve nemmeno elencare. Anche perché il possesso di coltelli sembra in continua escalation e anche in questo weekend si registra un accoltellamento ai danni di un turista al termine di una lite. Insomma, in questo inizio estate ci sono già state giornate intense per la Polizia Locale dei vari Comuni costieri, così come per la Polizia di Stato e i Carabinieri, impegnati su più fronti contro la microcriminalità tra risse, furti e vandalismi.

Possibile che a Roma non riescano a mettersi d’accordo per dotare la nostra città, la Riviera di Rimini tutta, di organici sufficienti a contrastare questi fenomeni che ogni estate siamo qui ad elencare? Gli appelli al Ministero da parte delle istituzioni, delle sigle sindacali delle forze dell’ordine, così come quelli delle associazioni di categoria e dei singoli cittadini ormai non si contano più. I rinforzi ancora non sono arrivati, dovremo aspettare un’altra decina di giorni. E allora dobbiamo tenerci stretto il personale che abbiamo sul territorio, mettendolo nelle giuste condizioni per lavorare. Servono soluzioni strutturali: più personale in servizio sulle strade, più mezzi a disposizione e, perché no, leggi più stringenti. Se vogliamo che il nostro territorio rimanga appetibile come meta dei vacanzieri italiani e stranieri, occorre accelerare sulla sicurezza”.