Notte Rosa, il test mobile dei Carabinieri becca 2 persone alla guida positive al Thc: denunciati

Oltre 380 persone controllate nel weekend, cinque denunce e sequestri di droga e armi a Rimini

In occasione della ventesima edizione della Notte Rosa, svoltasi sulla Riviera romagnola, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno intensificato i controlli sul territorio, attuando servizi straordinari estesi per tutto il weekend. Nel corso dell’attività sono state identificate oltre 380 persone e controllati più di 150 veicoli.

Il dispositivo di sicurezza è stato concentrato sia nel centro cittadino e lungo il lungomare, sedi di concerti e manifestazioni con artisti di rilievo nazionale, sia sulle principali arterie stradali percorse da migliaia di persone dirette ai luoghi di aggregazione.

Durante i controlli, sono state elevate numerose contravvenzioni e cinque persone sono state deferite in stato di libertà. In particolare, due uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il contestuale ritiro della patente, dopo essere risultati positivi all’etilometro con valori ben superiori ai limiti consentiti.

Altri due cittadini, trovati positivi al Thc, sono stati deferiti per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, anche in questo caso con il ritiro del documento di guida. Gli accertamenti sono stati effettuati direttamente da personale sanitario del “Forensic Lab Service”, laboratorio mobile attrezzato per il supporto alle pattuglie dell’Arma nella sicurezza stradale.

Un 30enne di nazionalità albanese è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Rimini per detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e deferito all’Autorità Giudiziaria poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Infine, altri tre conducenti sono stati segnalati alla Prefettura per guida in stato di ebbrezza alcolica.