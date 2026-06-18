Notte Rosa, in Riviera potenziato il trasporto pubblico locale: i dettagli per Riccione

Un ruolo centrale per gli spostamenti sarà ricoperto dal Metromare

In vista della Notte Rosa Start Romagna ha predisposto un potenziamento straordinario dei servizi di trasporto pubblico locale per accompagnare i passeggeri nel cuore della Notte Rosa. Come riferisce l'amministrazione comunale riccionese, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 giugno, le linee bus che servono il territorio di Riccione circoleranno con corse prolungate e frequenze intensificate fino a tarda notte. In particolare, la Linea 11, che collega la stazione di Rimini a piazzale Curiel a Riccione, garantirà corse ogni 10 minuti dalle ore 20:00 alle 22:00 e ogni 15 minuti dalle 22:00 alle 02:00, con le ultime partenze dalla stazione di Rimini e da Riccione Terme fissate per le ore 02:00 in entrambe le notti. La Linea 125, che si snoda da piazzale Curiel verso Misano e Cattolica, offrirà invece corse ogni 12 o 13 minuti a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 02:00, orario in cui scatterà l'ultima partenza da Riccione.

Un ruolo centrale per gli spostamenti sarà ricoperto dal Metromare, il collegamento rapido giornaliero tra la stazione ferroviaria di Rimini e la stazione di Riccione. Nelle notti di venerdì 19 e sabato 20 giugno, il servizio viaggerà con una frequenza costante di 15 minuti dalle ore 21:00 fino alle 03:30, momento in cui è prevista l'ultima corsa in partenza da Rimini, mentre l'ultima partenza dalla stazione di Riccione è programmata per le ore 03:26. Nella giornata di domenica 21 giugno riprenderà invece il normale servizio estivo di linea, che manterrà comunque frequenze serali di circa 30 minuti e vedrà l'ultima corsa del Metromare da Rimini partire alle ore 00:00. Gli avvisi con tutti i dettagli aggiornati sulle corse attive sono consultabili direttamente alle fermate del trasporto pubblico oppure sul sito ufficiale all'indirizzo https://www.startromagna.it/news/notte-rosa-2026/.