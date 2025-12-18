Nova, un innovativo banco da lavoro "spopola" al concorso Nuove Idee Nuove Imprese

La startup vincitrice è di Meldola

Semplificare il lavoro delle piccole medie imprese portando efficienza, produttività e ordine nelle sfide quotidiane: è l’obiettivo di Nova, l’innovativo banco da lavoro che ha trionfato nell’edizione 2025 di Nuove Idee Nuove Imprese. L’evento finale, tenutosi ieri pomeriggio (mercoledì 17 dicembre) al Centro Congressi Sgr, ha incoronato il progetto di Meldola.

La particolarità di Nova, ha spiegato il suo ideatore Costantin Florea, è quella di potersi adattare acquisendo dati e ottimizzando tempi e risorse. Un banco di lavoro ordinato, modulare e accessibile “nato dal basso”, da chi ha vissuto sulla propria pelle i problemi della produzione.

Al secondo posto un altro progetto forlivese, Flex Move, un indumento smart dotato di sensori inerziali in grado di rilevare i movimenti corporei, offrendo un allenamento personalizzato. Con Flex Move l’indumento si trasforma in un vero e proprio personal trainer.

Terzo classificato Aurora Lab, un progetto sammarinese nato dal sogno di unire efficienza, ricerca e innovazione per fornire soluzioni concrete in ambito educativo. Una soluzione ibrida che unisce la professionalità all’efficienza dell’intelligenza artificiale, offrendo soluzioni personalizzate per studenti, insegnanti e professionisti.

I primi tre progetti, oltre ai premi in denaro di 10.000, 6.000 e 3.000 euro, si sono aggiudicati ulteriori benefits: due anni di iscrizione gratuita presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese (Anis), oltre ad un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale, da svolgersi presso Skema, della durata di 2 mesi.

Impossibilitato ad essere presente per motivi di salute, il presidente di Nuove Idee Nuove Imprese Maurizio Focchi ha inviato in un videomessaggio ai partecipanti.

“La nostra competizione, giunta alla 24esima edizione, vanta una storia importante – ha spiegato -. Siamo stati tra i primi a proporre un format di questo tipo e ogni anno cerchiamo di darci un obiettivo in più, come quello di creare un network tra startup, soci e le realtà nate anche grazie alla nostra manifestazione. Quest’anno siamo rimasti particolarmente stupiti per la creatività, l’innovazione e l’intraprendenza che abbiamo riscontrato nei progetti. Valori che, al di là del risultato finale, mi auguro resteranno nel tempo”.

All’evento finale, organizzato in collaborazione con Fattor Comune e moderato da Diego De Simone e Alessia De Angeli, sono intervenuti Juri Magrini (Assessore alle attività economiche del Comune di Rimini), Carlo Battistini (Presidente Camera di commercio della Romagna), Andrea Montanari (Responsabile Finanza Corporate e Innovazione di Rivierabanca), Alberto Guerzoni (Deloitte), Guido Mecozzi (Gruppo Sgr) e Fabio Pari (Partner Studio Skema).

Particolarmente apprezzato l’intervento di Marco Ramilli, Founder e Ceo di IdentfAi, selezionata da Google tra le 100 migliori aziende AI al mondo. Una storia di successo ma anche la dimostrazione di come le idee iniziali spesso si debbano evolvere e di come sia importante imparare dagli errori.

“La difficoltà – ha detto Ramilli ai finalisti – non è nell’inizio di un progetto, ma nel cammino per attuarlo”.

Tra gli interventi anche quello di Stefano Naldi di 2ndSpace, una delle realtà in crescita delle ultime edizioni di Nuove Idee Nuove Imprese, e quello della professoressa Paola Giuri, che ha presentato lo studio condotto sulle imprese nate da Nuove Idee Nuove Imprese per valutarne l’evoluzione e l’impatto della partecipazione alla business plan competion.