Novafeltria, 2 traverse e 2 pali: con il Gambettola è un clamoroso 0-0

Anche il portiere Foiera decisivo con due grandi parate

Gambettola - Novafeltria 0-0

GAMBETTOLA: Foiera, Rabello (38' st Piraccini), Diedhiou, Pertutti, Raimondi, Cicognani, Camaj (31' st Marconi), Chiaruzzi (38' st Dhepa), Longobardi (33' st Marfella), Noschese, Turci. A disp.: Smeraldi, Zannoli, Rushiti, Piraccini, Thiaw, Loreto. All.: Forchino.

NOVAFELTRIA: Renzetti, T.Pavani (41' st Cecchetti), A.Pavani, Carbonara, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (37' st Camara), Tamagnini (18' st Galli), Bardeggia (41' st Ciccioni), Frihat (18' st Canini). A disp.: Tani, Giulianelli, Paesini, Astolfi. All.: Mancini.

ARBITRO: Reggiani di Finale Emilia

AMMONITI: Carbonara, Chiaruzzi, T.Pavani.

GAMBETTOLA Il Novafeltria esce indenne dal campo del Gambettola: gli uomini di Mancini sono a un punto dal traguardo playoff. Al 7' si fanno vedere i locali sugli sviluppi di una punizione, Renzetti blocca il tentativo di Noschese. Al 14' Longobardi viene pescato in area, ottimi lo stop e il dribbling sul difensore, ma l'esperto attaccante temporeggia e viene rimontato. Replica la squadra ospite al 16': Giacobbi parte in progressione sulla sinistra e serve Giorgini, da due passi il tiro chiama Foiera a una grande respinta. Il portiere replica due minuti dopo: prima si oppone alla bordata di Frihat dai 20 metri, poi devia il tap-in di Giorgini. Al 32' Bardeggia serve Giorgini che calcia debolmente, para Foiera. Ancora Giorgini al 40': defilato sulla sinistra, calcia colpendo in pieno la traversa.

A inizio ripresa la prima occasione è per il solito Giorgini, che manca la deviazione a rimorchio sull'assist di Frihat. Ancora Giorgini al 53' calcia di potenza dal limite, palla di poco a lato. Al 57' Tamagnini non riesce a correggere l'assist rasoterra di Bardeggia. Il Gambettola replica al 60', quando Renzetti vola a deviare il tentativo di tacco di Chiaruzzi. Al 75' doppio tentativo di Giacobbi e Canini, in entrambi i casi la difesa respinge sulla linea. Al 78' beffa per il Novafeltria: Bardeggia calcia a botta sicura, la palla colpisce il palo interno, rimbalza sulla linea ed esce fuori. Un minuto dopo terzo legno gialloblù: questa volta è Galli a colpire la traversa. Al 90' ancora la dea bendata assiste il Gambettola, la girata di Galli è respinta dal palo. Assedio finale Novafeltria, ma il tiro di Camara al 93' è respinto sulla linea.