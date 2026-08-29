Novafeltria, 30 "modelli" e "modelle" per un giorno: la sfilata benefica di moda è un successo

Il ricavato per finanziare le iniziative dell'emporio solidale

Ieri pomeriggio (28 agosto) la temperatura infuocata di 36° non ha scoraggiato la partecipazione dei novafeltriesi a una simpatica iniziativa benefica. Lo spazio esterno della Caritas è stato allestito per ospitare una passerella, sulla quale hanno sfilato volontari, ragazzi e ragazze dell'Azione Cattolica e degli Scout. L'obiettivo era mettere in vetrina dei vestiti di seconda mano, ancora però di ottima fattura, e finanziare con il ricavato delle vendite il locale emporio solidale. L'iniziativa, organizzata dalla Caritas, ha coinvolto trenta tra modelle e modelli per un giorno.

“Siamo veramente felici del risultato – spiega la referente del centro Caritas Cecilia Tomei – perché siamo riusciti a coinvolgere in questa iniziativa i giovani della Parrocchia per uno scopo solidale: abbiamo raccolto 750 euro che utilizzeremo per ampliare il paniere dei prodotti del nostro Emporio Solidale che sostiene più di 350 persone della Valmarecchia”.

“È stato molto divertente mettersi in gioco per sostenere l’Emporio” dice Viola del Gruppo Scout e Mattia dell’Azione Cattolica aggiunge “Bella è stata la partecipazione di tanti giovani a questa iniziativa della Caritas, giovani che hanno capito l’importanza di stare vicini agli ultimi”.

Anche il Mercatino della Solidarietà, aperto tutti i Mercoledì dalle 10 alle 12, ha riscosso molto apprezzamento.