Novafeltria accende il Natale: un pomeriggio di magia tra musica, danza e luci

Novafeltria inaugura il Natale con l’accensione del cedro e luminarie, tra musica dei giovani Molecole e un pomeriggio ricco di emozioni.

Ieri, lunedì 8 dicembre, Novafeltria ha vissuto un pomeriggio straordinario dedicato all’accensione del grande cedro del centenario e delle luminarie, dando ufficialmente avvio al periodo più atteso dell’anno: le festività natalizie. La festa è stata animata da numerosi momenti emozionanti. La band Molecole, nonostante la giovane età dei componenti, ha mostrato grande talento e versatilità, passando con naturalezza tra generi musicali diversi e conquistando l’attenzione del pubblico.

A rendere ancora più magica l’atmosfera ci ha pensato Spazio Creativo, che con le sue coreografie ha trasformato ogni passo in poesia. Momento particolarmente intenso è stato l’intervento della voce calda e avvolgente di Antonio Toni, che ha emozionato la piazza interpretando l’“Alleluja” di Leonard Cohen.

Novafeltria quest’anno ha voluto stupire anche con effetti scenografici d’impatto: i DJ Simone Magi e Lorenzo Ballarini hanno arricchito lo spettacolo con fumo, bolle, stelle filanti, raggi luminosi e fontane di fuoco, regalando al pubblico un’esperienza immersiva e sorprendente. A colorare il pomeriggio sono arrivati anche i personaggi natalizi e gli allestimenti firmati NovArt, che hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa e suggestiva. Le vie del paese, animate dai negozi quasi tutti aperti e dalle vetrine illuminate e decorate, hanno completato il quadro di un centro vivo e accogliente.

Tra le presenze più curiose si sono distinti il dispettoso Grinch e… persino la Befana, avvistata tra la folla mentre osservava con attenzione il comportamento dei bambini – e non solo.

A guidare l’intero evento sono stati i presentatori Raffaella e Federico, che hanno condotto con professionalità e simpatia.

La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco di Novafeltria, con il patrocinio del Comune, confermando ancora una volta la capacità del territorio di unire tradizione, creatività e spirito comunitario.