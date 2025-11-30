Novafeltria accende la magia del Natale, con l'albero più grande di tutta la Romagna

L'8 dicembre accensione delle luci del grande Albero di Natale, il cedro dei giardinetti pubblici. Per l'occasione un evento con tante attrazioni

Lunedì 8 dicembre Novafeltria dà il via ai festeggiamenti di Natale. Dalle ore 15 Piazza Vittorio Emanuele tornerà a riempirsi di luci, emozioni e spirito natalizio con l’attesissima accensione dell’albero di Natale secolare, il più grande dell’Emilia-Romagna. Si tratta del cedro dei giardini pubblici, piantato oltre un secolo fa e divenuto un vero punto di riferimento per gli abitanti. L’accensione delle sue luminarie segnerà ufficialmente l’inizio delle festività natalizie a Novafeltria, regalando un momento carico di emozione e meraviglia.

A impreziosire l’albero, come da tradizione, le grandi sfere in fil di ferro realizzate con maestria da Tonino Magnani, insieme a nuove luci scintillanti che promettono di trasformare il cedro in un gioiello luminoso visibile da tutta la piazza. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Novafeltria, in collaborazione con il Gruppo NovArt e Spazio Creativo, con il patrocinio del Comune di Novafeltria, avrà appunto come fulcro l'albero e le zone delle piazza attorno ad esso.

Laboratori, spettacoli e l’arrivo di Babbo Natale

Per i più piccoli, il pomeriggio sarà un vero e proprio viaggio nella fantasia: le Super Mamme di NovArt e Antonio Casi proporranno laboratori creativi a tema natalizio, dove i bambini potranno realizzare decorazioni e piccoli ornamenti fatti a mano.

Ma la magia raggiungerà il suo apice con l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato dai suoi elfi, dalla Regina delle Nevi, dal suo fedele Orso e da tanti altri personaggi incantati. I loro magnifici abiti – ideati e realizzati dal Gruppo NovArt – contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Il gruppo si occuperà anche dell’allestimento della fontana e delle finestre di Palazzo Segni, sede del Comune.

A scaldare i cuori sarà la voce potente e inconfondibile dell’eclettico Antonio Toni, che interpreterà il celebre Alleluja, mentre le ballerine di Spazio Creativo, dirette da Milena Magnani, daranno vita a performance e coreografie che trasformeranno la piazza in un palcoscenico da fiaba.

Non mancheranno gli effetti speciali firmati da Magi Simone e Lorenzo Ballarini, pronti a stupire grandi e piccini.

La festa sarà accompagnata anche dalla musica dal vivo della giovanissima band Molecole, che porterà in piazza un concerto natalizio tutto da ascoltare.

La Pro Loco offrirà una ricca merenda servita dalle simpatiche “nonne elfe”, mentre Babbo Natale distribuirà dolci e caramelle ai bambini presenti.

Attenzione però: tra le luci e la magia potrebbe spuntare anche il Grinch, deciso, almeno inizialmente, a rubare merende e decorazioni. Ma basterà la dolcezza dei bambini a sciogliere il suo cuore e a trasformare il suo dispetto in un abbraccio festoso.

A guidare i presenti, in questa giornata di festa, saranno i conduttori Federico e Raffaella Nanni, ormai voci ufficiali degli eventi di Novafeltria, mentre a immortalare la magia ci penserà il fotografo Mario Guazzarini, disponibile per scatti con i personaggi o davanti al grande albero.

A completare il clima natalizio, l’amministrazione comunale accenderà ufficialmente le luminarie che illumineranno la piazza e le vie del paese. Anche i negozi rimarranno aperti, offrendo l’occasione perfetta per ammirare le vetrine e iniziare qualche acquisto natalizio.