Novafeltria, acquista pezzi di ricambio sui social: denuncia truffa per 450 euro

Un 20enne è stato così destinatario di un decreto penale di condanna

Un 20enne di Castel Volturno è stato destinatario di un decreto penale di condanna, emesso dal gip del Tribunale di Rimini, a seguito di una truffa denunciata da un cittadino residente a Novafeltria. I fatti risalgono al gennaio 2025. Le indagini della Procura sono partite a seguito della denuncia: secondo quanto ricostruito, la vittima ha pagato 450 euro per acquistare pezzi di ricambio per auto che non sarebbero mai stati consegnati. Il contatto tra venditore e acquirente è avvenuto tramite social e il materiale doveva essere spedito al domicilio di quest'ultimo. Il 20enne, riferisce la stampa locale campana, è stato condannato per truffa aggravata a una multa di 4700 euro, con concessione delle attenuanti generiche e sospensione della pena.