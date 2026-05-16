Novafeltria, addio alla vecchia piscina degli anni '70: si avvicina la demolizione

Ultime bracciate alla piscina di Novafeltria. A breve partirà il cantiere per la nuova struttura che avrà 8 corsie

Si avvicina, a Novafeltria, la demolizione della vecchia struttura che ospita palestra e piscina. L'edificio, realizzato negli anni ’70, apparteneva a una serie di sette prefabbricati costruiti nelle Marche secondo quella specifica tipologia architettonica destinata all'attività sportiva. Oggi ne sopravvivono soltanto due esemplari: uno di questi è la piscina-palestra di Novafeltria, al servizio di tutta la Valmarecchia per oltre 50 anni. Come noto, la demolizione rientra nel progetto finanziato con fondi Pnrr, attraverso cui la Provincia di Rimini sta realizzando la nuova palestra, su una porzione del vecchio campo da calcio comunale, in via Superga. Per la nuova piscina, invece, il cantiere deve essere ancora aperto. "Avremmo aspettato volentieri, con la demolizione, per consentire al Comune di ricostruire la piscina. Ma il Pnrr ha scadenze tassative, non sono possibili ritardi. Uno dei criteri per il finanziamento della nuova palestra era il rigoroso rispetto della superficie del vecchio edificio di prossima demolizione: nessun incremento, dovevamo demolire e ricostruire con gli stessi volumi", spiega Laura Minervini, architetto della Provincia di Rimini che sta seguendo l'iter. Entro il 31 agosto la palestra sarà completata - il cantiere procede infatti regolarmente - ma sempre entro la stessa data dovrà essere completata la demolizione. Lo sgombero dei locali dell'immobile dovrebbe iniziare (una data precisa ancora non è stata fissata) nella finestra temporale tra fine giugno e metà luglio, con la struttura quindi chiusa agli utenti. Dopo la demolizione, l’area sarà riqualificata e restituita a verde pubblico. Terminati i vincoli del Pnrr, l'area passerà dalla Provincia alla disponibilità del Comune, che potrà intervenire, come da suoi desiderata, realizzando le opere ritenute opportune, in primis stalli per la sosta. Per ciò che concerne la nuova piscina, entro il 26 maggio, riferisce l'amministrazione comunale novafeltriese, verrà firmato il contratto con la ditta a cui è stato appaltato il cantiere. I lavori dovranno prendere il via entro 45 giorni dalla firma del contratto. Ergo, entro i primi giorni di luglio lavori obbligatoriamente al via. Il cantiere della piscina, dotata di metratura e otto corsie conformi agli standard Coni per lo svolgimento di gare ufficiali, potrà procedere in parallelo con quello oramai in conclusione della palestra, ma le tempistiche non saranno brevi. Successivamente dovrà essere assegnata la gestione, attualmente affidata alla Polisportiva Valmar.

Il progetto

Per ciò che concerne l'area interessata dalle due nuove strutture, il vecchio campo da calcio, il Comune di Novafeltria dovrà rimuovere le vecchie porte e soprattutto il muretto perimetrale, con la recinzione, per la creazione degli ingressi. Per la palestra quindi, per la sotto-area di propria competenza, potrà procedere la Provincia, previo via libera del Comune. Questo per dare la possibilità agli studenti delle scuole di poter accedere il prima possibile agli spazi della nuova palestra.