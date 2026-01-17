Novafeltria, agricoltori in assemblea: Debora Peruzzi resta alla guida della Cia territoriale

Confermata presidente la titolare dell’impresa agricola Peruzzi e dell’agriturismo La Sequoia a Sant’Agata Feltria

Il 2026 per Cia-Agricoltori Italiani è un anno importante, che vede il rinnovo degli organi di rappresentanza della confederazione a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Il tema scelto per questo appuntamento è “Dalle radici, il nostro futuro”, titolo del documento programmatico nazionale che delinea le linee generali nelle quali si innestano le caratteristiche e le esigenze dell’agricoltura del territorio romagnolo. L'altra sera a Novafeltria si è svolta l’assemblea della zona Novafeltria-Alta Valle Savio, che ha confermato presidente territoriale Debora Peruzzi, titolare dell’impresa agricola Peruzzi e dell’agriturismo La Sequoia a Sant’Agata Feltria.

“E’ stata un’assemblea molto partecipata - riferisce Peruzzi -. Anche se rispetto ad altre zone le aziende agricole sono più ridotte, la partecipazione alle attività di Cia Romagna è sempre attiva e ogni volta emergono non solo preoccupazioni e problemi, ma anche tanti sogni e progetti, così come iniziative che i giovani vorrebbero realizzare. Nella relazione con l’associazione le persone si sentono rappresentate e sono felice di poter continuare il mio lavoro come presidente territoriale”.

Il percorso elettivo avviato da Cia Romagna è partito con una prima fase di coinvolgimento di tutta la base sociale con la convocazione delle assemblee territoriali, fondamentali oltre che per l’adempimento degli obblighi statutari, anche per definire gli indirizzi strategici delle politiche confederali durante il prossimo mandato alla luce delle molteplici e complicate sfide che gli agricoltori devono affrontare.

Le assemblee territoriali corrispondono all’articolazione delle sette zone del sistema Cia Romagna: Ravenna, Bassa Romagna, Faenza, Forlì, Cesena-Savignano, Rimini, Novafeltria-Alta Valle Savio. Le sette assemblee - che coprono il territorio romagnolo delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - hanno il compito di eleggere i presidenti territoriali, i consigli territoriali e i delegati territoriali all’Assemblea elettiva provinciale, che a sua volta eleggerà il presidente Cia Romagna, il consiglio direttivo e i delegati all’Assemblea regionale.