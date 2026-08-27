Novafeltria: apre cantiere in via Garibaldi, nel centro storico. Come cambia la viabilità

Il cantiere comporterà lo spostamento dei banchi del mercato settimanale, che occuperà spazi in piazzale Bramante

Dal 1° settembre a Novafeltria apre un importante cantiere in via Garibaldi, in pieno centro storico. L'intervento prevede la realizzazione del manto stradale, che attualmente presenta alcuni dissesti, e la riqualificazione dei sottoservizi. Verranno rifatti gli allacci del gas-metano, l'acquedotto e il sistema fognario. Il cantiere dovrebbe rimanere aperto per 6 mesi. "Sul manto stradale faremo un tipo di intervento fatto nei centri storici delle città, dove c'è comunque transito di autoveicoli. Via Garibaldi rimane percorribile dalle auto. Verranno fatti 50 cm in pietra ai due lati della strada, e altri 50 cm al centro della strada. Tra i 50 cm laterali e i 50 cm centrali verrà fatta un'asfaltatura, così nell'altra direzione di marcia", spiega l'assessore Fabio Pandolfi. Il cantiere comporterà lo spostamento dei banchi del mercato settimanale, che occuperà spazi in piazzale Bramante. "Ringraziamo fin da ora tutta la cittadinanza, i commercianti e gli operatori del mercato per la collaborazione e per la pazienza - aggiunge Pandolfi - ma questi interventi temporanei sono indispensabili e restituiranno alla comunità strade più sicure, un decoro urbano rinnovato e sottoservizi più efficienti per tutti".





Le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi

A partire da martedì 1° settembre 2026, Via Garibaldi sarà completamente chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Mercato Vecchio e V.le C. Battisti (intersezione inclusa). Il transito pedonale sarà sempre garantito in sicurezza lungo il marciapiede sul lato fiume.



Per raggiungere il centro storico dalla SS258 sono stati predisposti i seguenti percorsi consigliati: per chi proviene da Rimini, l'accesso sarà garantito da V.le C. Battisti, transitando in Piazza Roma e immettendosi nel passaggio adiacente alla "Riviera Banca", regolato a senso unico di marcia. Per chi proviene da Pennabilli, la svolta avverrà a destra al semaforo in direzione di Via R. Molari, proseguendo poi su Via A. Saffi.



Le modifiche coinvolgeranno anche il tradizionale mercato del lunedì. Al fine di garantire la continuità delle attività commerciali e la sicurezza dei frequentatori, a partire da lunedì 7 settembre 2026 i banchi solitamente posizionati in Via Garibaldi saranno trasferiti e l’area mercato si estenderà temporaneamente fino in Piazza D. Bramante (lato Rimini).

La Polizia Locale invita tutti gli automobilisti e i pedoni alla massima prudenza e al rispetto della nuova segnaletica temporanea che verrà installata nei prossimi giorni restando a disposizione per ogni eventuale problematica dovesse emergere.