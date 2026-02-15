Novafeltria, arrestato 32enne latitante: dovrà scontare 5 anni per truffe

Ricercato dal 2022, tradito da un controllo in centro storico

Si è conclusa la scorsa notte, sabato 14 febbraio, a Novafeltria la lunga latitanza di un 32enne di origini piemontesi, da tempo ricercato per reati contro il patrimonio. L’uomo, sul quale pendevano condanne definitive per numerose truffe, era riuscito a far perdere le proprie tracce dal 2022, sottraendosi per quasi quattro anni ai provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria.

L’epilogo si è avuto quando il soggetto è incappato in una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio nel centro cittadino. Fermato per un controllo, dagli accertamenti immediati è emerso che fosse destinatario di una misura restrittiva definitiva.

L’uomo, irreperibile e senza fissa dimora, si trovava verosimilmente in zona per far visita ad alcuni familiari residenti nell’area. I militari hanno quindi notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e il contestuale ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata. Successivamente è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini, dove dovrà scontare una pena complessiva di cinque anni di reclusione per numerose truffe commesse nelle province di Torino e Macerata.