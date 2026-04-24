Novafeltria: Baglioni ed Ercolani in cattedra, i protagonisti della giustizia si raccontano agli studenti

L'iniziativa al Teatro Sociale con protagonisti il Sostituto Procuratore e l'ex Sostituto Commissario della Polizia di Stato

Questa mattina (venerdì 24 aprile), dalle 10 alle 12, il Teatro Sociale di Novafeltria ha ospitato il Sostituto Procuratore Davide Ercolani e l'ex Sostituto Commissario della Polizia di Stato, Luciano Baglioni, oggi in pensione, protagonisti di un incontro sulla legalità dedicato agli studenti dell'Istituto Scolastico Tonino Guerra.

"Volevamo far rivivere ai ragazzi le emozioni che proviamo, come magistrati e poliziotti, all'interno della nostra attività, raccontando di alcuni casi che si sono verificati sul territorio. Ad esempio il celebre omicidio dei colli di Covignano che si collegava a fenomeni di carattere mafioso. Dall'omicidio si è scoperto un giro legato alla Camorra. Abbiamo parlato della criminalità albanese, che aveva costruito vere proprie piantagioni a Ponte Santa Maria Maddalena, droga portata poi in aero in Albania. E della questione Rimini Yacht, oggetto di attenzione oggi tra libri e una serie Netflix", riferisce il Sostituto Procuratore Davide Ercolani.

Nella sua dissertazione, Ercolani si è soffermato sulla funzione rieducativa della pena, non solo pagare il debito con la società, ma anche restituire qualcosa di concreto, alla stessa società. "Abbiamo parlato di quei ragazzi che a Rimini diedero fuoco a un clochard. Dopo aver scontato la pena, continuano ancora ad aiutare i disabili e i ragazzi all'interno della comunità. La pena, come applicata nel caso concreto, ha portato i frutti sperati", evidenzia Ercolani.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Dott. Davide Ercolani

In platea grande attenzione da parte degli studenti e delle studentesse. "Sono convinto che il messaggio sia arrivato. Ho visto una grande attenzione. Abbiamo cercato di illustrare il nostro lavoro, la passione e la dedizione che abbiamo messo negli anni all'attività svolta", rimarca Luciano Baglioni, noto per aver fatto parte della task-force che si è occupata della indagini sugli omicidi della Banda della Uno Bianca.