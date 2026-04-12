Novafeltria cade in casa del Bellaria: per Achille Fabbri terzo successo di fila
Il tecnico, che in passato ha allenato anche il Novafeltria, ha dato il cambio di marcia alla squadra adriatica
Bellaria - Novafeltria 3-0
BELLARIA: Tosi, Grossi (46' st Caverzan), Cristiani, Zamagni, Pasolini, Zanotti, Loi (24' st D'Orsi), D'Elia, Vitali (26' st Falchero), Muci (36' st Zarrelli), Facondini (41' st Grassi). A disp.: Chiarabini, Casali, A.Zammarchi, Kasalla. All.: Fabbri.
NOVAFELTRIA: Tani, T.Pavani (24' st Carbonara), A.Pavani, Medici (1' st Guerra), Renzi (34' st Tamagnini), Giorgini, Piva, Castellani (1' st Canini), Galli, Bardeggia, Frihat (1' st Camara). A disp.: Grazia, Giulianelli, Cecchetti, Astolfi. All.: Mancini.
ARBITRO: Zullo di Bologna.
RETI: 24' pt Cristiani, 9' st e 35' st Muci.
AMMONITI: Loi, Muci.
BELLARIA IGEA MARINA Dopo la vittoria della Coppa Minetti, il Novafeltria scivola per la seconda volta di fila in campionato, mentre il Bellaria dell'ex Achille Fabbri trova la terza vittoria di fila. All'8' Giorgini pennella una punizione in area per Renzi, che manca la deviazione di testa. Al 14' Galli si invola, entra in area e da posizione defilata cerca la porta: Tosi blocca. Il portiere al 19' si ripete, bloccando il rasoterra di Giorgini. Alla prima occasione passa la squadra di casa: al 24' Cristiani con uno splendido tiro al volo infila l'incrocio dei pali, superando Tani, oggi in campo per la squalifica di Renzetti. Al 45' il Bellaria sfiora il raddoppio in contropiede, ma il tiro di Facondini è alto.
A inizio ripresa Tani salva il risultato su una pericolosa ripartenza di Cristiani, il portiere sventa la minaccia con una grande uscita bassa. Ma nulla può l'estremo difensore sul colpo di testa di Muci, servito su calcio di punizione. Il Novafeltria prova a reagire: al 72' diagonale di Bardeggia che termina fuori, mira imprecisa anche per il tiro a giro di Galli al 78'. All'81' Muci fa tris, sfruttando un cross rasoterra dalla destra di Grossi. Bardeggia sfiora il gol della bandiera, ma l'attento Tosi devia in angolo.