Novafeltria Calcio, buon pari sul campo del San Pietro in Vincoli (0-0)

A inizio ripresa il portiere di casa Baldassarri salva il risultato

San Pietro in Vincoli - Novafeltria 0-0

SPIV: Baldassarri, Borgini, Gollinucci (28' st Gambini), LOmbardi, Zoli, Boschi, Montanari, Zoffoli (16' st Tombetti), Curella (40' st Otoe), Ulivieri (6' st Luzi), Montemaggi (45' st Manfredi). A disp.: Santillo, Brandolini, Mboup, Bedei. All.: Biserni.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, Carbonara, Nucci, Renzi (1' st Medici), Giacobbi, Piva, Giorgini, Canini (46' st Camara), Galli (17' st Frihat), T.Pavani (11' st Bardeggia). A disp.: Tani, A.Pavani, Tamagnini, Paesini, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Pieri di Cesena.

AMMONITI: Curella, Renzi.

ESPULSO: 45' st Lombardi.

SAN PIETRO IN VINCOLI Finisce 0-0, ma la gara tra San Pietro in Vincoli e Novafeltria, con Renzi, Andrea Pavani e Bardeggia non al meglio e senza Castellani, non delude le attese. La squadra ospite prende in mano il pallino del gioco e impegna Baldassarri con Galli e Canini. Replica al 31' Montanari Gatti su punizione, il tiro termina di poco a lato. Nella ripresa spinge il Novafeltria: al 53' Canini calcia a lato, al 55' Galli chiama Baldassarri all'intervento decisivo su un tiro ravvicinato. Al 71' Renzetti è freddo su una pericolosa ripartenza del San Pietro in Vincoli: Curella serve Montemaggi, che prova a scavalcare il portiere con un pallonetto, ma il tiro viene intercettato. Nel finale il Novafeltria reclama un rigore per fallo su Frihat e al 90' Lombardi viene espulso per fallo su Carbonara.