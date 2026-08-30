Novafeltria Calcio, che esordio: battuto 3-1 il Castenaso. A segno il baby Cecchetti

Le altre reti portano la firma di Mancini e Galli

Novafeltria - Castenaso 3-1

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra (44' st T.Pavani), Carbonara, Nucci, Renzi, Giacobbi, Cecchetti (6' st Vernazzaro), Castellani (36' st Parma), Giacomini (18' st Frihat), F.Mancini, Galli (42' st Giannini). A disp.: Tani, Marani, Tamagnini, Astolfi. All.: M.Mancini.

CASTENASO: Alberi, Magli, Mekhchane, Canova, Caselli, Farini, Magliozzi (1' st Colli), Del Bianco (1' st Monti), Castellacci (21' st Arseni), Jammeh, Mura. A disp.: Vitali, Busi, Alberti, S.Guidi, G.Guidi, Barattini. All.: Regno.

ARBITRO: Palombo di Ravenna.

RETI: 15' pt Mancini, 19' pt Cecchetti, 41' pt Castellacci, 16' st Galli.

AMMONITI: Magliozzi, Castellani, Giacomini, Arseni, Vernazzaro.

SECCHIANO Il Novafeltria dei giovani vuole continuare a stupire: all'esordio è subito una convincente vittoria per 3-1 a spese del Castenaso.



Per l'esordio stagionale, privo dello squalificato Andrea Pavani e del lungodegente Piva, Massimo Mancini recupera Nucci e Tommaso Pavani in difesa, ma sulla fascia gioca comunque Carbonara. A centrocampo prima da titolare per Cecchetti, preferito a Parma. In attacco Mancini sceglie il trio Galli, Filippo Mancini e Giacomini, lasciando in panchina Vernazzaro e Frihat, quest'ultimo recuperato dopo un problema fisico.

Parte bene la squadra di casa: al 2' Galli serve Giacomini che calcia in diagonale dal limite, fa buona guardia Alberi. Al 15' gialloblù in vantaggio: Cecchetti inventa, smarcando Guerra sulla destra, palla a Filippo Mancini a centro area, l'attaccante con una magia si libera in dribbling e calcia rasoterra, infilando a fil di palo. Cecchetti, 2007 all'esordio da titolare in campionato, inventa poi al 19' il gol del raddoppio: splendido il tiro dai 25 metri che si infila sotto l'incrocio dei pali. Il Castenaso si fa vedere per la prima volta dalle parti di Balducci al 30', con un rasoterra a lato di Mekhchane. Dieci minuti dopo Giacomini serve una palla invitante a Galli che a tu per tu con Alberi calcia alto. Al 41' il Castenaso accorcia in mischia con un tiro da dentro l'area di Castellacci. Nel recupero è ancora Mekhchane a sfiorare il gol, con un rasoterra dal limite che termina di poco a lato.

A inizio ripresa brividi quando Balducci si appresta al rinvio: Castellacci gli ruba palla e segna, l'arbitro fischia per fallo sul portiere. Al 54' ci prova il terzino Carbonara dalla lunga distanza, ma Alberi fa buona guardia. Al 61' il Novafeltria fa tris: Giacobbi si libera con eleganza della pressione di due centrocampisti avversari e serve in profondità Galli, che infila imparabilmente l'estremo difensore avversario. Al 73' Mancini calcia al volo su un rinvio corto di testa della difesa del Castenaso, ma la palla termina a lato. All'85' il Castenaso sfiora il 3-2 con un tiro di Canova deviato in angolo dalla difesa.

"Questi ragazzi sono stati fantastici. Dopo un precampionato difficile, con la perdita per infortunio di Piva che per noi è una perdita gravissima, oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione", commenta a fine gara Massimo Mancini. "Loro hanno tanta qualità, fisicità, in Eccellenza si trovano queste squadre qua. Abbiamo avuto un po' di timore nei primi dieci minuti, ma quando siamo riusciti a palleggiare e a ripartire, abbiamo fatto bene", aggiunge. All'orizzonte c'è la sfida al Rimini: "Un premio fantastico per i miei ragazzi, che sono cresciuti veramente tanto".