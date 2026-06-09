Novafeltria Calcio: confermati l'allenatore Mancini, staff tecnico e il ds Renzi

I primi obiettivi di mercato sono in difesa e in attacco. Salutano la compagnia Medici e Canini

Sono stati tra i grandi protagonisti della stagione del Novafeltria, vincitore della coppa Minetti, del playoff del girone D di Promozione e finalista del playoff regionale. Il binomio tra l'allenatore Massimo Mancini e il ds Alex Renzi sarà protagonista in gialloblù anche nella prossima stagione: la fumata bianca è arrivata oggi nell'incontro con il presidente Thomas Grazia e il vicepresidente Marco Pavani. Confermato anche lo staff tecnico, formato da Alessandro Guerra, storico collaboratore di Mancini, e dal preparatore atletico Amedeo Valentini. Per il Novafeltria ora è tempo di pensare al calciomercato, con un occhio anche al possibile ripescaggio in Eccellenza. Intanto è ufficiale la separazione con l'esperto difensore Tulio Medici e con l'attaccante Canini. Bardeggia, dopo l'ultimo grave infortunio, dovrà rimanere fermo a lungo. Per il ds Renzi le priorità sono rinforzare il reparto difensivo e l'attacco. In settimana sono attese le prime conferme a livello di organico.