Novafeltria Calcio, devi credere più nei tuoi mezzi: la salvezza non è utopia

Intanto ha esordito un prezioso rinforzo: il centrocampista classe 2006 Rama, un'iniezione di fisicità e qualche gol sulla trequarti

Il Novafeltria è l'unica squadra che in questa stagione ha affrontato due volte il Rimini, tra coppa e campionato. Ha perso entrambe le volte, ma disputando due buone gare: uscendo dal campo a testa alta, usando un'affermazione molto in voga nel calcio tra stampa italiana e social. Al Neri, in campionato, la squadra gialloblù ha subito il 2-0 al 94', dopo aver sfiorato il pareggio. In coppa ieri ha disputato un primo tempo un po' più sottotono, ma nella ripresa ha mostrato ai tanti appassionati tifosi del Rimini la forza e la qualità della propria squadra. A scanso di equivoci: il Novafeltria ha come obiettivo (e possibilità) la salvezza. Ma in questo girone, più competitivo rispetto a un anno fa per la presenza di Rimini, Imolese e Sammaurese, la salvezza sarebbe un grande traguardo; a maggior ragione per una squadra che si è presentata con una rosa molto giovane, formata in prevalenza da giocatori del posto, cresciuti nel vivaio. E anche i rinforzi sono tutti giocatori giovani, tranne Filippo Mancini (e parliamo di un giocatore classe 1999, non certo di un "Matusalemme"). L'ultimo rinforzo, necessario per rimpolpare un centrocampo ridotto all'osso dalle assenze e colpo targato Renzi, il ds gialloblù, è Alex Rama, classe 2006, nazionalità albanese e trascorsi nei vivai di Rimini, Spal, Cremonese e Ascoli. Una mezzala di 188 cm che aumenta la fisicità del centrocampo novafeltriese e che in dote porta qualche gol: mister Mancini, con il Rimini, lo ha schierato trequartista, proprio per sfruttarne le capacità di inserimento. Altro prezioso inserimento, ma qui il mercato non c'entra, è il ritorno di Francesco Piva, che ha bruciato i tempi di recupero, ma deve giustamente trovare la condizione fisica. Senza nulla togliere agli altri giocatori, al completo il Novafeltria schiera un centrocampo che ha gamba e qualità: Giacobbi pivot davanti alla difesa, Castellani mezzala di regia, Piva mezzala di inserimento e il nuovo acquisto Rama trequartista di inserimento. E in difesa sta sbocciando il baby Luca Giannini, che tanto piaceva all'allora ds del San Marino Deoma. Massimo Mancini e il suo staff stanno lavorando egregiamente per far crescere sia il collettivo che i singoli giocatori: il portiere Balducci, una vera e propria scommessa estiva, sta brillando tra i pali, a dimostrazione dell'impegno e del lavoro svolto in allenamento con il nuovo preparatore Nicola Ricci. Domenica i gialloblù a Secchiano attendono la Sammaurese vogliosa di punti e in cerca di risalire la china in classifica. In casa il Novafeltria ha totalizzato 7 punti su 9, in trasferta invece la squadra ha avuto un rendimento precario, con 1 punto su 12 a disposizione. Il gruppo ha però margini di crescita per conquistare la salvezza: dovrà metterci quel 120% che lo scorso anno ha fatto la differenza, tra coppa e campionato. È un Novafeltria che deve credere nei suoi mezzi e sperare che l'infermeria non dia più cattive notizie. Una seconda salvezza in Eccellenza premierebbe il lavoro di tutti e coronerebbe i risultati della passata stagione. Succede solo a chi ci crede, citando un altro detto calcistico, che qualche anno fa ha descritto l'ultimo scudetto milanista.