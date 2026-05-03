Novafeltria Calcio, dopo la coppa i playoff: battuto 2-0 il Bagnacavallo

A segno Giorgini e Frihat. Nei playoff trasferta a Cervia: la vincente sfiderà il Misano

Novafeltria - Bagnacavallo 2-0

NOVAFELTRIA: Renzetti, T.Pavani, A.Pavani (41' st Ciccioni), Carbonara, Renzi, Giacobbi, F.Piva, Giorgini (29' st Bardeggia), Tamagnini (41' st Giulianelli), Canini (29' st Astolfi), Galli (18' st Frihat). A disp.: Tani, Nucci, G.Camara. All.: Mancini.

BAGNACAVALLO: Grandi, Domi, Bucci (8' st Rubbi), Bernabei, Zalambani (25' st Rondinelli), G.Gasparri (32' st M.Piva), Ndiaye, Mazzotti, Regoli, Calderoni (28' st D.Gasparri), Albonetti (16' st M.Camara). A disp.: Yabre, Stanghellini. All.: Neri.

ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.

RETI: 21' pt Giorgini (rig.), 28' st Frihat.

AMMONITI: Domi, Giorgini, F.Piva, Calderoni.

SECCHIANO Il Novafeltria regola 2-0 il Bagnacavallo e conquista con merito i playoff. un altro traguardo dopo la vittoria della Coppa Minetti. Prima occasione per gli ospiti in avvio, Carbonara perde palla, la ripartenza si conclude con Ndiaye che spreca calciando fuori. Al 17' punizione per il Bagnacavallo, sbuca Bucci il cui colpo di testa è alto sopra la traversa. Al 21' il Novafeltria passa in vantaggio: Giacobbi in slalom entra in area e viene atterrato. Dal dischetto segna Giorgini. Al 28' locali ancora pericoloso con Canini che calcia fuori, servito da Tamagnini. Il Bagnacavallo reagisce conquistando quattro angoli consecutivi, mettendo alle strette la difesa di casa. Poi nel recupero della prima frazione Grandi blocca in due tempi il tiro dai 30 metri di Giorgini.

A inizo ripresa Renzetti devia il diagonale di Albonetti, sul corner un colpo di testa termina di poco a lato. Replica il Novafeltria al 49' con Giacobbi che si incunea in area e serve Canini, da due passi l'attaccante calcia addosso a Grandi in uscita. Al 51' Ndiaye scatenato, ma il tiro viene respinto sulla linea da Andrea Pavani. Gara ricca di occasioni: al 58' angolo di Giorgini, Carbonara da due passi calcia al volo, mira alta. Il raddoppio arriva al 73': Giacobbi serve un filtrante al bacio per Canini che fa sponda per Frihat, la conclusione dal limite non dà scampo a Grandi. Il Novafeltria gestisce nel finale e conquista con merito lo spareggio: i gialloblù di Mancini sfideranno il Cervia, la vincente (al Cervia basta il pari per il miglior piazzamento) affronterà il Misano nella finale.

"Era una partita molto difficile, sia per il traguardo in palio, sia perché loro sono ben organizzati. Ci hanno messo in difficoltà anche all'andata: per le loro caratteristiche ci danno fastidio. Il gol ci ha aiutato", evidenzia a fine gara il tecnico del Novafeltria, Massimo Mancini.