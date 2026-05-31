Novafeltria Calcio, finale playoff amara: Castellarano spietato, finisce 3-0. La situazione ripescaggi

Gara in bilico fino al 90': 1-0 e rigore sbagliato dal Novafeltria al 75'. Poi due gol tra 90' e 93'

Il Novafeltria ci prova, ma alla fine è il Castellarano a vincere il playoff regionale, con un 3-0 che non deve ingannare. Decide un gol di Bertelli nel primo tempo, ma pesa, per la squadra allenata da Mancini, il rigore sbagliato da Galli al 76'. Decisivo il portiere di casa Riccardo Lanzotti, 30 anni, ex giovanili del Modena, 40 presenze in D in carriera con Padova e Imolese. L'estremo difensore era stato determinante anche con due grandi parate nel primo tempo. Il Novafeltria, come spesso accaduto in questa stagione, ha mostrato un'ottima condizione fisica e ha saputo aumentare l'intensità di gioco nella ripresa. Ma questa volta si è trovato di fronte una squadra molto solida, con giocatori di alta caratura, che in contropiede hanno saputo rendersi pericolosi. Poi tra il 90' e il 93' il crollo, con il Castellarano che ha segnato ancora con Travagliati e Turci. Un passivo troppo pesante a punire un Novafeltria rimaneggiato, autore comunque di una buona prova.

Situazione ripescaggi

Il Castellarano è praticamente certo - al di là delle dichiarazioni dei vertici regionali - di far parte dell'Eccellenza. Questo perché, a fronte di 10 posti su 36 (le due vincitrici del campionato e le otto retrocesse, quattro per girone), ci sono 4 posti per le retrocesse dalla D (San Marino, Imolese, Sammaurese e Tropical Coriano), 4 per le vincitrici dei gironi di Promozione, tra cui Valsanterno e Savignanese, mentre un posto è per il Rimini. Il decimo sarà dunque per il Castellerano. E il Novafeltria? Servirà un ripescaggio in D (molto difficile, Ars et Labor e Fiorenzuola eliminati nei playoff per la D) oppure che un club non si iscriva. Il termine per le iscrizioni è il 12 luglio. Entro il 2 agosto, la Figc Emilia Romagna comunicherà le squadre iscritte. Al Novafeltria non resta che attendere.

Dichiarazioni post partita

Paolo Lodi Rizzini, all. Castellarano: "Sapevamo fosse difficile oggi, contro una squadra giovane, di gamba, noi siamo arrivati in fondo un po' corti di fiato. Ma in 35 partite abbiamo preso solo 19 gol, siamo solidi". Sul rigore sbagliato da Galli: "Loro venivano da due partite in rimonta. Sapevamo che non avrebbero mollato. Quell'episodio, con una grande parata del nostro portiere, ha cambiato la partita. L'abbiamo tenuta in vantaggio. Poi siamo stati bravi a chiuderla".

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Davide Castellani, capitano Novafeltria: "Abbiamo dato tutto. Abbiamo provato fino all'ultimo minuto a fare il nostro gioco. A tratti ci siamo riusciti, a tratti no, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Capita di sbagliare un rigore. Complimenti agli altri. Ma siamo contenti per la stagione, che è stata super positiva. Ad agosto ci avremmo messo la firma".

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Massimo Mancini, all. Novafeltria: "Eravamo decimati, con tanti juniores, senza sei giocatori importanti. Ma abbiamo fatto una partita strepitosa. Abbiamo avuto una miriade di occasioni, purtroppo loro alla prima occasione ci hanno fatto gol. I due gol finali hanno falsato la giustizia del risultato. Però a questi ragazzi non si può dire nulla. Purtroppo nel calcio bisogna fare gol. Loro hanno giocatori molto forti. L'episodio del rigore è un episodio. Abbiamo avuto tante occasioni, il loro portiere è stato strepitoso".

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Mancini (all. Novafeltria)

Castellarano - Novafeltria 3-0

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani (44' pt Belfastri), Lusoli (24' st Turci), Cani, Borghi, Piscopo, Saccani, Travagliati, Bettelli (35' st Guicciardi), Rizzuto (33' st Valentini). A disp.: Peddis, Longu, Valestri, Tincani, Cavazzoli. All.: Lodi Rizzini.



NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (18' st T.Pavani), Carbonara (34' st Ciccioni), Nucci, M.Renzi, Castellani, Piva, Giorgini (36' st Magnani), Tamagnini (10' st Astolfi), Canini, Galli. A disp.: Tani, Medici, Cecchetti, Ferrari, D.Renzi. All.: Mancini.



ARBITRO: Cavallari di Finale Emilia.

RETI: 27' pt Bettelli, 45' st Travagliati, 48' st Turci.

AMMONITI: Nucci, Saccani, Ciccioni.