Novafeltria Calcio ricevuto dal sindaco dopo la vittoria della coppa: "Siamo orgogliosi di voi"

Stefano Zanchini: "Un esempio per i tanti bambini che frequentano il centro sportivo di Secchiano"

Dieci giorni dopo la storica finale di Coppa Minetti, vinta superando ai rigori lo Sporting Scandiano, il Novafeltria è stato ricevuto oggi (sabato 18 aprile) in municipio dal sindaco Stefano Zanchini. Un gesto, quello dell'amministrazione comunale, che attesta la vicinanza della stessa e della comunità alla squadra di calcio, formata da diversi ragazzi del posto, alcuni rientrati negli anni, dopo esperienze in squadre di categoria superiore. "Noi come amministrazione cercheremo di esservi vicino, avete portato in giro il nome di Novafeltria in Regione, avete portato a casa una coppa e questo è bello, perché lo sport unisce, ci fa bene e ci fa stare insieme", ha evidenziato il sindaco, che non ha nascosto una certa emozione.

Novafeltria ha seguito con grande trepidazione l'atto finale della Coppa Minetti, disputatosi a Granarolo dell'Emilia: una folta rappresentanza di tifosi, compreso il sindaco e alcuni esponenti dell'amministrazione, hanno tifato dalle tribune, ma chi è rimasto a casa ha seguito i 120 minuti di gioco e la lotteria dei rigori attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook della Figc Emilia Romagna e attraverso la nostra diretta testuale, che ha registrato numeri davvero significativi.

La vittoria finale è stata l'apoteosi: "Novafeltria è orgogliosa di voi - ha ribadito il sindaco - e i commenti sui social dimostrano l'attaccamento alla comunità della squadra. Novafeltria è orgogliosa di voi, certo per la vittoria, ma a nostro parere, anche per aver dato esempio di determinazione, di aiuto reciproco. Un esempio di fatica, durante tutto l'anno, negli allenamenti. Siete un esempio per i tanti bambini che frequentano il centro sportivo di Secchiano: Novafeltria è sempre più esempio di inclusione, di partecipazione, di aiuto per i tanti ragazzi. Avete un ruolo sociale per noi fondamentale".

Il primo cittadino, ex centravanti, ha dato anche un giudizio sulla partita: "È stata una bella partita, corretta, avete giocato bene. Siete arrivati in condizioni atletiche buone, mentre secondo me i nostri avversari fisicamente si sono spenti durante la gara. Alla fine la partita ve la siete meritata, dimostrandovi freddi e determinati ai rigori. Merito a tutti voi, allo staff, ai dirigenti, che stanno portando avanti un progetto molto bello, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Spero la vittoria in coppa sia di buon auspicio per il finale di campionato". Domani (domenica 19 aprile) a Secchiano arriva la Stella ed è praticamente uno spareggio playoff. La vittoria di coppa dà comunque qualche chance di ripescaggio in Eccellenza: il Novafeltria sarà quinto nella graduatoria di ripescaggio.