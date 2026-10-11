Novafeltria Calcio, un punto in trasferta: con il Russi è 0-0. Rientra Piva

Il portiere Balducci salva il risultato con un miracolo su punizione di Battiloro, poi rischia la frittata, ma la traversa lo salva

Russi - Novafeltria 0-0

RUSSI: Sarini, Magrini, Gualandi, Bertoni, Colombo, Buscherini, Zattini (46' st Bandini), Guidi (13' st Brigliadori), Miserocchi (1' st Venturi), Battiloro, Saporetti (24' st Grazhdani). A disp.: Paoloni, Dradi, Trocchia, Garavelli, Rondinelli. All.: Ferrario.

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra, Carbonara (19' st A.Pavani), Giannini, Renzi, Giacobbi, Parma (19' st Piva), Castellani (42' st Nucci), Giacomini (14' st Cecchetti), F.Mancini, Galli (27' st Frihat). A disp.: Grazia, T.Pavani, Tani, Camara. All.: M.Mancini.

ARBITRO: Battilani di Imola.

AMMONITI: Miserocchi, Brigliadori, Cecchetti, Giacobbi.

RUSSI Buon pari per il Novafeltria sul campo del Russi: finisce 0-0. Massimo Mancini è alle prese con la solita emergenza: Piva e Frihat tornano però a disposizione, seppur per una parte limitata di gara. Il tecnico lancia Parma dal primo minuto e affianca Giacomini a Galli e Filippo Mancini. Anche il Russi si schiera con il 4-3-3. Prima conclusione della partita a firma Galli, dal limite destro dell'area chiama alla presa Sarini. Posizione analoga di tiro per Galli al 22', ma questa volta la mira è alta. Al 32' Filippo Mancini si libera al tiro da posizione ravvicinata, ma la difesa si salva. Il Russi gioca bene sulle fasce, senza però riuscire a costruire pericoli. Il tempo si chiude con poche occasioni e un pareggio sostanzialmente giusto, mentre la ripresa si apre con il forcing della squadra di casa. Balducci sale in cattedra con una grandissima parata al 52', quando toglie dall'incrocio dei pali la punizione di Battiloro. Replica il Novafeltria con un tiro di Castellani dal limite che termina fuori. Balducci è attento in presa al 62', mentre al 71' rischia la frittata quando su un cross perde la palla; la sfera colpisce la traversa e termina fuori. Nel Novafeltria si rivede Piva dopo una lunga assenza e il centrocampista al 75' chiama Sarini al grande intervento. Sul corner successivo il portiere salva sul colpo di testa di Giannini. Il Russi guadagna un paio di punizioni pericolose nel finale, senza però trovare il tiro verso lo specchio di porta. Balducci all'88' blocca il diagonale di Grazhdani, che non sfrutta una ripartenza nata da una palla persa di Frihat.