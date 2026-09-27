Novafeltria Calcio vince e convince: battuto 3-1 il Massa Lombarda

Nonostante le assenze, prova corale di valore dei gialloblù

Novafeltria - Massa Lombarda 3-1

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra, A.Pavani, Nucci (7' pt Giannini), Renzi, Carbonara (44' st Tamagnini), Pasquini (9' st Parma), Castellani, Giacomini (35' st T.Pavani), F.Mancini, Galli (48' st Astolfi). A disp.: Tani, Giannini, Giulianelli, Camara, Cobo. All.: M.Mancini.

MASSA LOMBARDA: Baldassarri, Morara, Chelli, Massueme, Malo, Poggesi, Faccani (36' st Sermenghi), Pasi, Vinci (42' st Savorani), Eleonori (20' st Cappelletti), Pirazzoli (20' st Merciari). A disp.: Billi, Xhediku, Dall'Osso, Di Pasquazio, Badiali. All.: Mosconi.

ARBITRO: Domeniconi di Faenza.

RETI: 3' pt Renzi, 35' pt Vinci, 12' st Galli, 44' st F.Mancini.

AMMONITI: F.Mancini, Carbonara, Vinci, Faccani, Parma.

NOVAFELTRIA Nonostante le assenze, il Novafeltria firma l'impresa, superando 3-1 il Massa Lombarda che finora aveva totalizzato 10 punti in 4 gare. La squadra di casa ha un reparto di metà campo ridotto all'osso per le assenze di Piva, Giacobbi, Vernazzaro e Cecchetti: Massimo Mancini avanza Carbonara e sceglie il baby Pasquini, con Castellani in regia e Parma lasciato in panchina per avere un cambio a disposizione per il centrocampo. In avanti Giacomini forma il tridente con Filippo Mancini e Galli. Nonostante le assenze, il Novafeltria parte a mille e trova subito il gol: al 3' su angolo Renzi inventa uno splendido tiro al volo che si infila sotto la traversa. Al 7' altra tegola: si fa male Nucci, al suo posto il baby Giannini, ex San Marino. Giocano bene i ragazzi di Massimo Mancini, che si rendono pericolosi con gli attaccanti, senza però trovare il raddoppio. Al 35' una palla in profondità sorprende la difesa del Novafeltria, l'attaccante ex Tropical Coriano Vinci è implacabile e batte Balducci. Nel finale di frazione Filippo Mancini al limite dell'area si libera in dribbling e calcia, la palla sfiora di poco la traversa. A inizio ripresa il Novafeltria trova il raddoppio: Filippo Mancini inventa un filtrante in profondità per Galli, che batte Baldassarri. La gara regala grosse emozioni: Baldassarri salva miracolosamente, in contropiede Malo chiama Balducci a un grande intervento. All'89' Andrea Pavani in contropiede serve Galli che firma l'assist per Mancini: l'attaccante chiude definitivamente la contesa.