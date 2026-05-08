Novafeltria Calcio vuole continuare a sognare: dopo l'impresa di coppa, c'è il Cervia nei playoff

I ragazzi di Mancini hanno chiuso il campionato battendo il Bagnacavallo

Il Novafeltria Calcio vuole continuare a sognare. I gialloblù hanno scritto una pagina importante della loro storia, vincendo la Coppa Minetti di Promozione. Non era neppure scontato l'accesso ai playoff, in un girone combattuto, con squadre di blasone come Savignanese, Misano, Riccione e Cervia, più una formazione ambiziosa come il Diegaro. Il Novafeltria è riuscito a difendere il quarto posto dall'ultimo assalto della Stella, guadagnandosi il pass per la semifinale, in casa del Cervia terzo classificato. L'ultimo incontro di campionato, a Secchiano, evoca brutti ricordi: un pesante 4-0. Ma all'andata i ragazzi allenati da Mancini riuscirono a espugnare Cervia, con il punteggio di 2-1, e in coppa hanno avuto la meglio, a Secchiano, segnando due reti e senza subirne alcuna. A preoccupare sono gli infortuni: una tegola quello alla caviglia di Castellani, in più non saranno disponibili Medici, Nucci e Guerra. Mancini in difesa si è affidato, nelle ultime gare, ai fratelli Pavani, a Carbonara e a Renzi, confermando Giacobbi nella posizione di regista. Il capitano è elemento chiave, assieme a Piva: il primo è la mente del centrocampo, il secondo l'incursore. In grande forma anche il jolly Frihat, mentre il piede della mezzala Giorgini è sempre caldo. La vera carta vincente del Novafeltria è però il gruppo, formato in gran parte da ragazzi del posto e assemblato con cura dal ds Alex Renzi e dal tecnico Mancini: la squadra, oltre a giocare un calcio propositivo, ha dato dimostrazione di compattezza e di saper soffrire, gettando il cuore oltre l'ostacolo, usando un detto un po' inflazionato nel mondo del pallone. Domenica (10 maggio) a Cervia il Novafeltria cercherà la vittoria, come nella semifinale in Coppa Minetti, quando i gialloblù riuscirono a battere il Casumaro a domicilio. Chi prevale, in semifinale, sfiderà un Misano scottato dal bruciante sorpasso subito a fine campionato dalla Savignanese.