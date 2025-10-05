Novafeltria, Canini è on fire: gol decisivo, Classe battuto 1-0

Da segnalare anche una traversa colpita da Piva

Classe - Novafeltria 0-1

CLASSE: Zollo, Santarelli, Cavallari (32' st Balzani), Padoan (32' st Bazzocchi), Bevitori, P.Renzi, Stefani, Balaj (27' st Baldrati), Ricciardi (14' st Andalò), Scoglio, Bastari. A disp.: Roncagli, Ragazzini, Casellato, Galessianti, Sassi. All.: Polidori.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (44' st Medici), Nucci, M.Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (19' st Sebastiani), Canini, Camara (39' st Giorgini), Galli (19' st Frihat). A disp.: Tani, Semprini, T.Pavani, Sacchini, Astolfi. All.: Mancini.

ARBITRO: Tassi di Forlì.

RETI: 19' st Canini.

AMMONITI: Padoan, Guerra, Balaj, A.Pavani, Piva, Bazzocchi.



CLASSE Il Novafeltria fa il bis dopo la vittoria con il Bakia, espugnando il campo del Classe. Canini, dopo la doppietta di Secchiano, lascia ancora il segno: è suo il gol partita. La squadra di Mancini parte all'attacco: al 4' Renzi in mischia spreca una buona opportunità, al 9' Canini recupera palla e serve l'inserimento di Giacobbi, che calcia mandando di poco a lato. Al 12' ancora una conclusione di poco a lato, questa volta di Galli. Dieci minuti dopo Camara prova a risolvere una mischia, ma il tiro è debole e viene parato dal portiere. Nella seconda parte della prima frazione il Classe prova a farsi vedere dalle parti di Renzetti, ma il portiere rimane inoperoso. Nella ripresa al 57' Piva viene fermato dalla traversa, ma quattro minuti dopo è il Classe a mancare un'occasione clamorosa: Renzetti esce di testa fuori area e tocca di testa, il Classe cerca la porta vuota, senza inquadrare il bersaglio. Al 61' Canini porta in vantaggio il Novafeltria, al termine di un'insistita azione personale. Il Classe sfiora il pareggio al 70', poi Canini cinque minuti dopo calcia di potenza alto. Al 78' Camara non capitalizza un contropiede favorevole.