Novafeltria-Castellarano, finale playoff: in palio il sogno Eccellenza. Si gioca a Bentivoglio

Domenica 31 maggio alle 16:30 a Bentivoglio la finale playoff regionali tra Novafeltria e Castellarano

Ufficiale: si giocherà domenica 31 maggio alle ore 16:30, in campo neutro presso il Comunale di Bentivoglio (BO), in via Berlinguer, la finale dei playoff regionali di Promozione Emilia-Romagna tra Novafeltria e Castellarano.

Una sfida decisiva che mette in palio la possibilità di salire nel campionato di Eccellenza.

Il Novafeltria arriva all’appuntamento dopo un percorso straordinario nei playoff. La formazione gialloblù ha infatti eliminato in trasferta il Cervia e il Misano e domenica 24 maggio, davanti al proprio pubblico, ha conquistato la finale battendo in rimonta il Casumaro per 2-1. Di fronte ci sarà l’A.S.D. Castellarano, formazione della provincia di Reggio Emilia militante nel girone B di Promozione, che ha chiuso il campionato al secondo posto con 68 punti, alle spalle del Medolla San Felice. La squadra reggiana si è qualificata alla finale grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta domenica 24 maggio contro il Futuro Fornovo Medesano.

Il Novafeltria dovrà però affrontare questa importantissima sfida con diverse assenze pesanti. Non saranno infatti disponibili gli squalificati; il capitano Davide Giacobbi e Andrea Pavani, ai quali si aggiunge Frihat Aymane fermato per somma di ammonizioni. Out anche gli infortunati Samuel Bardeggia e Gastone Camara.

Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, vengano disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore equilibrio, saranno i calci di rigore a decretare la squadra vincitrice.

Per conquistare con certezza il prossimo campionato di Eccellenza, il Novafeltria dovrà vincere la finale contro il Castellarano. In caso di sconfitta, la società potrà comunque contare sulla favorevole posizione nella graduatoria dei ripescaggi grazie alla vittoria della Coppa Minetti Emilia-Romagna. Tuttavia, per un eventuale salto di categoria, sarà necessaria la rinuncia di una delle squadre aventi diritto all’Eccellenza. Comunque vada, quella del Novafeltria resta una stagione straordinaria e ricca di soddisfazioni.