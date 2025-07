Novafeltria celebra la lirica con l'atteso Gala: protagonisti i giovani talenti di Voci nel Montefeltro

Venerdì 27 giugno in programma al teatro sociale di Novafeltria il 26esimo Gala La Musica Lirica

La città di Novafeltria si prepara ad accogliere un evento musicale di risonanza internazionale: il 26° Gala La Musica Lirica. Questo prestigioso appuntamento, in programma dalle 21 di venerdì 27 giugno 2025 al teatro sociale di Novafeltria, segna l'inizio di una ricca stagione estiva all'insegna dell'opera lirica, frutto della preziosa collaborazione tra l'Accademia Lirica Voci nel Montefeltro, diretta dal Maestro Ubaldo Fabbri e il Summer Program "La Musica Lirica Usa" diretto da Brygida Bziukiewicz Kulig



Sotto la guida esperta del Maestro Fabbri, l'Accademia Voci nel Montefeltro è diventata un punto di riferimento per la formazione di nuove generazioni di artisti lirici. Il Gala del 27 giugno offrirà un assaggio delle abilità e delle promesse di questi cantanti, che si esibiranno in un repertorio lirico selezionato, promettendo emozioni e momenti indimenticabili.