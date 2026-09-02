Novafeltria, coltello al terminal dei bus: arrestato 31enne

L'uomo, già arrestato pochi giorni fa per un tentato furto, è stato bloccato dai Carabinieri dopo una segnalazione al 112

Un uomo con un coltello in mano si aggirava vicino alla banchina, mentre i passeggeri erano in attesa degli autobus. La segnalazione al 112 ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri della Stazione di San Leo, che hanno arrestato un 31enne di origine pakistana, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'Ordine. È successo al terminal dei pullman di Novafeltria.

I militari hanno individuato subito il 31enne e lo hanno disarmato e bloccato in sicurezza. Il coltello è stato sequestrato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Per il 31enne si tratta del secondo arresto nel giro di pochi giorni. Lo scorso 28 agosto era stato fermato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Novafeltria dopo essere stato sorpreso all'interno del garage di un'abitazione privata mentre tentava, secondo l'accusa, di portare via del materiale. In quell'occasione aveva con sé un arnese da scasso e un coltello a serramanico, poi sequestrati. La refurtiva era stata restituita al proprietario.

Dopo il primo arresto, l'uomo era stato condannato a un anno e nove mesi di reclusione con pena sospesa. Ora è stato arrestato in flagranza per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuto nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata del 2 settembre.

Come precisato dai Carabinieri, il procedimento è nella fase delle indagini e l'indagato deve essere considerato presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità con sentenza irrevocabile.