Novafeltria, confronto istituzionale sulla ricostruzione post alluvione

Incontro con il Commissario Curcio e gli amministratori locali: al centro la frana della Senatellese e la richiesta di interventi urgenti e finanziamenti per le infrastrutture del territorio

Ieri mattina a Novafeltria si è svolto un importante incontro istituzionale tra alcuni Sindaci e amministratori locali e il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Ing. Fabrizio Curcio, alla presenza anche dell’On. Alice Buonguerrieri, la Sen. Domenica Spinelli e il consigliere regionale Nicola Marcello.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle principali criticità del processo di ricostruzione post alluvione. “Unitamente all’On. Buonguerrieri abbiamo, fra le altre opere, evidenziato nuovamente al commissario l’importanza strategica della strada Senatellese compromessa dall’evento franoso riconducibile alla alluvione. Si tratta di un dissesto che sta causando pesanti disagi alla popolazione e che mette seriamente a rischio infrastrutture pubbliche strategiche per il territorio, tra cui l’elettrodotto, l’acquedotto Senatello-Metella e la linea della fibra ottica. Una situazione che richiede risposte rapide e interventi strutturali non più rinviabili.

Nel corso dell’incontro, il Commissario Curcio ci ha rassicurato sul fatto che l’opera di ricostruzione relativa alla frana della Senatellese rientra pienamente tra gli indirizzi di finanziabilità previsti, e sarà considerata nell’ambito dei diversi interventi che verranno proposti dal territorio per i nuovi lavori. Un passaggio importante, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le esigenze delle comunità locali e che risponde alla necessità di garantire sicurezza, continuità dei servizi essenziali e tutela del territorio” dichiarano congiuntamente il Sindaco Tonielli e l’On. Buonguerrieri.

“Esprimiamo pertanto soddisfazione per l’esito del confronto e rimaniamo ora in attesa del decreto che, nei prossimi mesi, dovrà confermare il finanziamento e definire modalità e tempistiche per la concreta realizzazione dell’opera. L’auspicio condiviso è che si possa procedere rapidamente verso la messa a terra di un intervento fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche del territorio. Ringraziamo il sindaco di Novafeltria per l’ospitalità e il responsabile di Fratelli di Italia della Valmarecchia Pandolfi per l’ottima organizzazione” concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia.